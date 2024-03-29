吳若希被偷手機疑兇現身將軍澳　靠添丁重拾笑容

歌手吳若希（Jinny）於25號在灣仔疑被偷去手機，更發現疑兇曾在將軍澳出現，跟她僅一橋之隔，雖然即時報警及在網上呼籲望對方可送回電視城，可是事發兩日至27號，手機下落仍然音訊全無，令她由心情低落變極終絕望。

而沉澱失手機之痛兩日的Jinny在網上上載落寞相並留言說：「雖然仲未有消息，呢兩日感受到大家嘅愛，多謝。」不少粉絲安慰她當破財擋災或明日可能會失而復得。而Jinny亦親自回覆東網，表現得極失望的她謂：「算啦，唔好問啦，搵唔番㗎啦，不過個電話有密碼鎖，相信電話內啲電話同資料唔會外洩嘅。」

唯一令Jinny可重拾歡顏是育有一女一子，而細仔只得3歲多的她，宣布家中添新成員，不過並非人仔而是狗仔，去年陪她15載的唐狗Honey返回「彩虹橋」後，心碎的她未有再領養毛孩，不過日前她在社交網上公布寶貝最新圖片，見全身白毛的狗狗疑在狗籠內，她留言：「自從Honey走後，我都估唔到自己可以咁快開始寵物，一切都係命運嘅安排。」指有幸在慈善機構領養「羊」回家，雖然「羊羊」有少許皮膚病問題，令她曾擔心和家中其他寵物交叉感染，不過經治療後已經康復，變回「健康羊」。