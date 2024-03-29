《滾石》雜誌選50部大師級爛片　李安與韋史密夫舊作入圍

美國娛樂雜誌《滾石》（Rolling Stone）近日選出「50部偉大導演的最差作品」，結果《教父》（The Godfather）美國大導演哥普拉（Francis Ford Coppola）90年代執導的溫情喜劇《超級插班生》（Jack）排首位！

影片講述已故男星羅賓威廉斯（Robin Williams）飾演的男童Jack患上衰老症，他生長速度比一般小朋友快4倍。雖然題材嚴肅，但哥普拉卻將之拍成喜劇。影片於96年上映時票房大賣，但得不到影評人歡心淪為爛片。而僅次於《超》排第2位就是《90男歡女愛》（When Harry Met Sally》美國名導演洛連納（Rob Reiner）90年代的「爛作」《再見亦是父母》（North），美國已故知名影評人Roger Ebert曾用5個「hated」（憎恨）來形容此片。十大位置見到不少「大師」如史提芬史匹堡（Steven Spielberg）《奪寶奇兵之水晶骷髏國》（Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull）、占士金馬倫（James Cameron）《食人唔𦧲骨》（Piranha II : The Spawning）、羅拔堪米基斯（Robert Zemeckis）《飛越長生》（Death Becomes Her）、烈尼史葛（Ridley Scott）《醇美年華》（A Good Year）、吉士雲辛（Gus Van Sant）《觸目驚心》（Psycho）以及威廉佛烈金（William Friedkin）《玉燄》（Jade） 等的作品。

此外，向來作品備受影評人愛戴的台灣導演李安也有作品入圍，他於2019年執導由荷里活男星韋史密夫（Will Smith）主演的商業電影《雙子任務：疊影危機》（Gemini Man）亦榜上有名排第34位。有《底特律新聞》的影評人Adam Graham 曾撰文批評：「《雙》唔知自己想要乜？一方面，呢個係一場突破特效界限嘅動作盛宴，另一方面，佢又係一場探索人性邊緣嘅科幻實驗。 就好似片中個中心人物一樣，佢亦喺度與自己交戰。」韋史密夫亦有另一部「爛片」《超智特務顯神通》（Wild Wild West）入圍排第26位。