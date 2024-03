《滾石》雜誌選50部大師級爛片　李安與韋史密夫舊作入圍

美國娛樂雜誌《滾石》(Rolling Stone)近日選出「50部偉大導演的最差作品」,結果《教父》(The Godfather)美國大導演哥普拉(Francis Ford Coppola)90年代執導的溫情喜劇《超級插班生》(Jack)排首位!

影片講述已故男星羅賓威廉斯(Robin Williams)飾演的男童Jack患上衰老症,他生長速度比一般小朋友快4倍。雖然題材嚴肅,但哥普拉卻將之拍成喜劇。影片於96年上映時票房大賣,但得不到影評人歡心淪為爛片。而僅次於《超》排第2位就是《90男歡女愛》(When Harry Met Sally》美國名導演洛連納(Rob Reiner)90年代的「爛作」《再見亦是父母》(North),美國已故知名影評人Roger Ebert曾用5個「hated」(憎恨)來形容此片。十大位置見到不少「大師」如史提芬史匹堡(Steven Spielberg)《奪寶奇兵之水晶骷髏國》(Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull)、占士金馬倫(James Cameron)《食人唔𦧲骨》(Piranha II : The Spawning)、羅拔堪米基斯(Robert Zemeckis)《飛越長生》(Death Becomes Her)、烈尼史葛(Ridley Scott)《醇美年華》(A Good Year)、吉士雲辛(Gus Van Sant)《觸目驚心》(Psycho)以及威廉佛烈金(William Friedkin)《玉燄》(Jade) 等的作品。

此外,向來作品備受影評人愛戴的台灣導演李安也有作品入圍,他於2019年執導由荷里活男星韋史密夫(Will Smith)主演的商業電影《雙子任務:疊影危機》(Gemini Man)亦榜上有名排第34位。有《底特律新聞》的影評人Adam Graham 曾撰文批評:「《雙》唔知自己想要乜?一方面,呢個係一場突破特效界限嘅動作盛宴,另一方面,佢又係一場探索人性邊緣嘅科幻實驗。 就好似片中個中心人物一樣,佢亦喺度與自己交戰。」韋史密夫亦有另一部「爛片」《超智特務顯神通》(Wild Wild West)入圍排第26位。