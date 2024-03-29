有得食有得揀　梗係自助餐

講到香港人最愛的餐飲種類，自助餐肯定入選，餐廳定期更換主題，再加上大量海鮮、小菜和甜點，任何人都可以找到自己最愛的美食，隨住多日的公眾假期，想約朋友聚餐，不妨考慮下喇！

日式主題

大家對日本的熱愛，相信不用多講。北角一間五星級酒店咖啡廳於即日至5月12日推出「春祭り」日式主題自助午餐及晚餐，於指定時段會有不同美食，周末晚餐的即切刺身有挪威三文魚、黃鰭吞拿魚和北海道帆立貝等，另有火炙三文魚腩和黑松露帆立貝壽司，其他還有多款天婦羅、燒鳥串、西京燒比目魚、唐揚炸雞、和牛可樂餅、豚骨拉面等日式料理，按時段每位客人會有蒸焗日本令和牡蠣或牛油龍蝦尾，甜品有抹茶提拉米蘇、日式草莓海綿蛋糕、千層蛋糕、草莓大福、蕨餅和日式芝士撻等，為貫徹日式主題，加指定價錢可無限暢飲日本啤酒和清酒等，讓大家來個日味之旅。此外，餐廳和抹茶主題店合作於現時至5月5日推出主題下午茶，同樣滿滿日風。

健康滋補

轉季容易引起身體不適，定時進補好重要。尖沙咀一間五星級酒店咖啡廳於即日至4月推出不同主題自助餐，綠色健康自助午餐以多款超級食物入饌，推介燈籠椒藜麥沙律和紅菜頭青蘋果沙侓。來到晚上，就有花膠鮑魚滋補自助晚餐，大啖花膠扒龍蝦、鮑絲海蜇沙律、冬蟲夏草瑤柱燉雞湯和桃膠雪耳蛋花糖水等，夠晒滋補。

惹味燒烤

天氣開始有點熱，不想在戶外BBQ，可以選擇西九五星級酒店自助餐廳於即日至5月31日推出的環球營火燒烤自助餐，菜式包括叉燒醬燒腩、泰式斑蘭葉烤雞、八仙醬炒牛肉粒、桑拿蝦和天使粉紅蝦等，餐廳特設不同醬汁如日式葱鹽醬、新加坡黑胡椒醬、越南香辣魚汁、美式燒烤汁和青檸番茄莎莎作配搭，最後以雲呢拿千層酥、斑蘭咖椰蛋撻和杏桃杏仁撻等甜點，復活節期間等別推出限定的蟹籽魔鬼蛋、美褖提拉米蘇和檸檬蛋塔等，夠晒滿足。

中式風味

中國有不同的菜系，各有特色。尖沙咀一間酒店咖啡廳於即1至4月30日推出尋味四川與潮州自助餐，當中包括括川椒芹菜辣椒炒小龍蝦、水煮牛肉、口水雞及潮州打冷美食，再加上冰鎮海鮮、冷盤及熱葷等。復活節期間會有多款朱古力甜點，包括朱古力泡芙、椰子杧果復活蛋、意大利芝士餅和復活節朱古力蛋糕等等。於3月29日至4月1日設有親子復活節兔繪畫角落，食飽可和小朋友齊齊畫。

西班牙滋味

西班牙菜式豐富多樣，灣仔五星級酒店咖啡室於即日至4月30日推出西班牙漫味「豐」情自助餐盛會，客人先品嘗各式海鮮和刺身，之後就有原隻西班牙火腿切片、西班牙醃肉、手工芝士，Tapas有醋漬鯷魚、番茄麵包、番茄凍湯、香菇炸丸子、馬鈴薯蛋餅、香烤西班牙香腸、香烤豬肉串和欖油蒜香蝦等，差不多時候來一口海鮮燉飯或西班牙烤乳豬，夠晒飽肚，最後以巴斯克焦香芝士蛋糕、聖地牙哥杏仁蛋糕、西班牙炸油條及香橙米布甸作結，網上預訂會有7折優惠，額滿即止。酒店其他餐廳同樣有西班牙主題，如酒吧餐廳有西班牙庭院下午茶和供應多款Tapas，讓客人充分感受西班牙的「味」力。

華麗盛宴

有些自助餐，以高級食材作招徠。灣仔五星級酒店西餐廳於即日至5月31日推出「華麗盛宴．自助晚餐 - 片皮鵝．扣鮑魚．爐端燒」，海鮮食材有波士頓龍蝦、加拿大雪花蟹腳、青口和麵包蟹，牛扒供應美國特級有骨肉眼。爐端燒有即烤虎蝦、鴨肝、燒雞翼、雞軟骨串、紫蘇雞肉丸串及多春魚等，熱葷有汁鴨掌扣鮑魚、鮑汁燴花膠、片皮鵝及竹絲雞螺頭燉豬展，甚他有多款刺身、魚生丼、手握壽司和芝士蘑菇焗蟹蓋等。甜點有白桃烏龍茶慕絲蛋糕、法式蜂蜜檸檬蛋糕配海膽忌廉、檸檬乳酪忌廉馬德蓮蛋糕、士多啤梨西瓜蛋糕、白朱古力慕絲蛋糕、德國芝士蛋糕、綠茶拿破崙、蒙布朗、朱古力意大利芝士杯和杏仁茶燉蛋白等。另外，餐廳同時於周六、日及公眾假期推出果漾花語下午茶自助餐，會有清新的鹹甜美點，於指定網站預訂，會有特別優惠。