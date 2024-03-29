靠204斷食法　打造神級身材？

韓國K-pop女團TWICE早前以全新迷你專輯《With YOU-th》回歸，發行首周銷量突破102萬張，更登上美國「Billboard 200」冠軍，話題爆燈！9位成員中，以隊長朴志效（Jihyo）的經歷最為勵志，出道時一直被嫌身形過胖，最後憑1日1餐的204斷食法，終在3個月內減掉16公斤，成功瘦身後無論臉蛋及身材均索爆，被粉絲稱為「God志效」！究竟此斷食法有幾激？請來家營營養中心旗下的營養師陳筠霖（Krista）拆解箇中原理，原來執行上難度及技巧十足，追求女神身材的話就要留意！

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嚴格控制 減少熱量

在眾多斷食法中，最常聽到的莫過於168斷食法，意即一天限定在8小時內進食，其餘時間只能喝水或攝取不含熱量的黑咖啡、無糖茶等。而204斷食法則再下一城，一天僅有4小時進食時間。志效早年出道時壓力過大，導致內分泌失調令身體肥腫，遭受不少網民批評。她曾嘗試多種減肥方法，最後採用204斷食法，把一天的進食時間集中在下午4、5點，沒有特別戒口，並配合每天高強度舞蹈、歌唱等訓練，進一步塑造完美身形曲線。Krista指出204斷食法是一種極端的間歇性斷食法，透過限制進食的分量或次數來促成減肥效果：「由於用餐時間只有4小時，沒有下午茶或消夜，令進食量進一步減少，無形中限制了身體攝入的熱量，達致減磅功效。」原理跟168斷食法大同小異，只是進食時間更為嚴謹。

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營養不均 容易復胖

不過Krista強調進行204斷食法期間，進食的分量及食物對收身起關鍵所作，她說：「若然食量跟斷食之前相同甚至過量，則未能控制熱量攝取，難以有減磅成效。而不均衡飲食有可能形成低熱量節食法，熱量吃得不足反而導致肌肉組織分解，造成基礎代謝率降低，當回復到以前不戒口的飲食，更容易復胖。」因此她建議正餐要均衡配搭及攝取足夠的碳水化合物、蛋白質及膳食纖維等，盡量避免食用加工食品，藉以吸收較全面營養，她補充：「食物以原型食物例如番薯、薯仔、粟米等為主，配合低脂肉類如海鮮、瘦肉、去皮雞肉等攝取蛋白質，再加上不同種類的蔬菜，便可在均衡飲食的原則下減磅。」並認為進食時間應在每日活動量較高的時段，如工作或運動前後，確保當日身體有足夠能量應付體能消耗。

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三類人士 切勿跟從

儘管網絡上看到不少人聲稱利用204斷食法成功瘦身，但Krista不鼓勵大家貿然嘗試，即使蠢蠢欲動，也要視乎身體狀態而調整進行日數，她解釋：「204斷食法屬於短期的減肥方式，不建議長期維持。因每天只有4小時進食並不足以應付一整天的體能所需。另外，日常的飢餓感過大，有機會形成低血糖、低血壓，出現疲憊及精神不佳等情況，甚至有暴食及厭食等飲食失調的傾向，故此有胃病和腸胃敏感的人士不適合進行此斷食法，而糖尿病患者更應避免。」Krista警告當大家在斷食期間身體出現如手腳無力、感到暈眩、睡眠質素變差等低血糖或低血壓反應，便要立即暫停並回復正常飲食作息來調理身體。

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台灣女星追捧

雖然204斷食法甚考意志兼難以長期維持，但依然不乏心急想收身的人實踐。其中台灣女藝人米可白便曾因拍戲壓力大亂吃，一度胖到衣服要穿L碼，終令她決心採用204斷食法來減肥，執行過程更戒食糖類及澱粉，兼且透過運動及按摩來塑造身體線條，最後成功瘦回好身材。另外，同樣來自台灣、被喻為「最美名媛」的女藝人關穎，雖然已生了三胎但身材苗條，她透露關鍵是靠204斷食法甩肉，而且甜食及煎炸食品一概不碰，再以瑜伽及跳舞來鍛煉身體，今時今日依然能穿上大學時期的衣服。

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3天健康餐單

Krista認為204斷食法的進食時間過短，難以吸收身體所需的營養素，而且在短時間內大量進食達致飽足，也會影響腸胃消化，增加身體負擔。故此她為大家推薦3日健康減肥餐單，一日三餐之餘，更可保持血糖及情緒穩定，同時能維持身體代謝速度。

Day1

早餐：粟米１條、脫脂奶１杯、蛋１隻

午餐：上海麵１碗、無骨豬扒１塊、灼菜心１碟

下午茶：蘋果1個

晚餐：瘦肉片炒菜心1碟、白飯1碗

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Day2

早餐：百吉圈1個、煙三文魚1片、低脂乳酪１杯

午餐：茄汁意粉１碗、去皮雞扒１塊、焗西蘭花１碟

下午茶：橙1個

晚餐：彩椒炒牛肉１碟、白飯１碗

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Day3

早餐：麥皮１碗、脫脂奶１杯

午餐：烏冬１碗、蝦仁６隻、雜菜１碟

下午茶：香蕉1條

晚餐：蒸水蛋１碟、菜心１碗、白飯１碗