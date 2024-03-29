古淖文奪冠即爆Job忙到未慶功　自爆獎座竟然唔喺自己度？

《中年好聲音2》三甲早前順誕生，冠亞季軍古淖文、譚輝智及顏米羔今日（29日）聯同黃劍文、安雅希及劉威煌等共14位《中2》精英再次齊集，現身將軍舉行首個見面會，隨即席大展歌喉外，亦同時宣佈將於4月15、16舉行首個《中2》生慈善演唱會，吸引大批粉絲到場支持。古淖文於台上表示奪冠至今心情仍然激動，本來打算決賽當晚不會落淚，笑言懷疑評判整蠱他要他再成「喊包」才給他高分數。

他受訪時坦言賽後仍未吃慶祝飯，因緊接便有一大輪綵排：「冇時間回味同享受冠軍嘅感覺，不過都係好事可以認認真真投入工作。」他笑言就連冠軍獎項仍未拿給父母看：「搞掂晒演唱會先畀佢哋摸下支咪同獎座，支咪暫時仲擺咗喺劉威煌㗎車，哈哈！」他表示父母未有來觀看比賽，是因為不想他們舟車勞頓，加上自己正在比賽難以抽身照顧他們，但高興指父母已表示會來看他們的慈善騷。

談到好友陳蕾表示想與他合唱，他搞笑說：「你捨得同我唱啦咩？」他指與對方相識十多年，大家一起參加比賽，見她現時在樂壇的成就也戥她高興，他又隔空對陳蕾説：「嗱你講㗎！一齊唱啦，一係你作畀我唱，但我警告你唔好作啲咁難唱嘅歌！你啲歌真係好難唱呀。」身旁顏米羔即補充：「唔緊要呀！阿古唔要嗰啲我要！」問到慈善騷會有甚麼安排？顏米羔表示已極力申請與古淖文合唱：「批唔批唔知。（比賽後多唔多搵真銀機會？）未收到通知，希望有啦！」他表示已故巨星梅艷芳及張國榮也是他的偶像，希望屆時能挑戰她們的造型及曲風，向二人致敬。古淖文則表示會唱他的必殺歌《Feeling Good》，問他會否再唱《媽媽I Love You》？他斬釘截鐵説不會：「唔好搞咁多嘢啦，你畀我安安樂樂享受呢個舞台，你知我唱呢首歌實喊㗎！」