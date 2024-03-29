姜濤同Stanley手拖手要結婚　Jeremy自薦做證婚人

男團MIRROR 12子分拆多個小隊走勻港九新界為全員合體的新片《12怪盜》展開馬拉松式謝票。成員姜濤、李駿傑（Jeremy）和邱士縉（Stanley）三子今日（29日）現身九龍區戲院進行謝票，三子一出即應要求做出電影中發動異能的招牌動作，架勢十足！

被問到最難忘回憶？Stanley指上次首映是第一次看電影彩蛋，所以印象最深刻的是姜濤操控冰桶的一幕：「以為喺CG，但原來幕後有人親自操控，我覺得好好笑，但拍出嚟喺型嘅。」而Jeremy則指最難忘的是背誦滅蚊大悲咒的一幕，Stanley聞言即表示認同：「我嗰時NG咗14次。」Jeremy笑指那幕他只需3、4Take就過，全場觀眾即大聲尖叫兼大讚他「好叻」。至於姜濤就指是駕駛電單車那一幕，起初他以為要落手落腳親自駕駛電單車，但原來是有替身。

隨後三人與現場粉絲玩問答遊戲，選出兩位觀眾送出MIRROR親筆簽名海報。有觀眾問有甚麼方法可以捉到12怪盜？姜濤即笑言：「錢，開公司簽晒我哋。」然後有觀眾問到Jeremy 第一次拍戲就要演繹超強記憶是否很困難？Jeremy坦言的確有難度，因為平時記歌詞已經好辛苦，今次還要記很多台詞。當姜濤和Stanley被問到如果再一起拍戲想演甚麼角色？一旁的Jeremy提議他們結婚，現場觀眾即起哄大叫，Jeremy還自薦可做證婚人，姜濤和Stanley見此即手拖手，場面相當搞笑。不過隨後二人回應指可以嘗試互換身份，Stanley笑稱想體驗做姜濤的感覺：「我想知人生擁有咁多嘢喺咩感覺，佢有名有利，而我就得名冇利。」姜濤則摸着Stanley的腹部指想體驗每朝起身見到這樣身材的感覺。