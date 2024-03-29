搶試聯乘套味　飛機跑車陪食

飲食界為了給予食客新鮮感，不時與各品牌甚至跨界別來聯乘，今次就有本地上海包點品牌與航空公司合作，於萬呎高空帶來全新的夏日餐單，而人氣壽司品牌亦與外送平台合作，趁兒童節將至推出全新兒童餐，兼大送車仔呢！

本地Base跨界合作

由本地一間低成本航空公司與主打生煎包的本地餐飲品牌合作，將餐廳招牌的一口爆湯生煎包和秘製豬扒菜飯帶到全新餐單之中。前者的骰外形卻肉湯滿滿，一咬爆汁，配上香烤黑白芝麻，口感豐富又滋味。後者用上脢頭豬扒製作，肉質零舍鬆化，鮮嫩多汁，配上特色菜飯，每一口都齒頰留香。此外，航空公司亦同步將本地粥品連鎖店的皮蛋瘦肉粥與南瓜粟米肉碎藜麥粥帶到全新餐單之中；而不少港人喜愛的港式咖喱魚蛋與魚肉燒賣亦同步登場，雲霄中篤魚蛋燒肉會是甚麼感覺呢？想抵住食的話，巴絲打於網上初次預訂機票時加購各式限定美食，即享高達67折優惠呢！

神還原壽司車仔

過了復活節便到兒童節，有外送平台就與人氣壽司連鎖店合作，於4月4至7日在平台的兩間指定壽司分店柯打「車仔兒童餐」，即可免費獲贈日本製仿真壽司車仔一架（先到先得）。由於兒童節套餐專為小朋友而設，故全部食材都是熟食，加上造型賣相精緻，壽司款式多樣又符合小朋友口味，當中包括玉子燒壽司、炙燒芝士燒蝦壽司、蟹柳天婦羅壽司等，小朋友又點會抗拒呢！而壽司車仔則由一群經驗豐富的日本食物模型匠人精心製作，他們用心製作每個細節，精巧手藝將壽司車仔的魚身特質完美呈現，加上匠人會以真實壽司模具於魚身壓上不同紋理，高度還原了壽司車仔的像真度，而且車仔速度相當快，猶如壽司跑車般，好玩！此外，於即日至4月7日期間於平台指定餐廳下單並選擇外賣自取，可獲5折優惠呢！