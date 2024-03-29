Anson Lo拍前密密鍛煉身手　Jer揚言要再拍續集衝出香港

而MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）、邱傲然（Tiger）和柳應廷（Jer）今日則現身九龍灣進行謝票。

Tiger感謝大家支持電影，指今次是12子首次集合拍電影，對他們而言是是很重要的回憶，又稱能在大螢幕上見到自己感到很神奇。而Jer則稱希望12子能夠繼續出再第二、第三部電影，笑言下次可以衝出香港，到歐洲拍攝，就像荷里活男星湯告魯斯一樣拍特工電影，更提議Anson Lo拍攝跳巴士一幕。至於Anson Lo則表示希望粉絲能夠在看電影的時候短暫忘記生活上的煩憂，全程投入享受電影。

問到拍攝電影可有做事前準備？在電影中有讀唇能力的Tiger就表示眼睛好重要，所以事前要望多點遠景，而有變裝能力的Jer則指他在戲中能夠嘗試很多造型，更推薦Anson Lo戴冬菇頭假髮。動作戲最多的Anson Lo就稱事前要練習身手說：「因為大部分嘅場口都喺拍嘅時候先學，感覺記動作就好似記舞步咁，所以都好考記憶力。」

另外現場有觀眾問Jer若能易容希望能夠做甚麼？他笑言希望可以像電影中的Tiger一樣：「佢個動作好型，落地嗰下再望返上嚟，真喺難忘。」至於Anson Lo則被問到電影中紅外線的一幕是否實景拍攝？Anson Lo透露是實景之後，即有觀眾要求他現場示範，Anson Lo聽後拒絕道：「示範唔到，實景嚟㗎。」又謂拍攝期間並沒有這麼多紅外線，有些事後期加上。