Edan提議搞MIRROR粉絲運動會　AK想拍片教千人跳舞

人氣男團MIRROR成員江𤒹生（AK）、呂爵安（Edan）及王智德（Alton Wong）今日（29日）到旺角為電影《12怪盜》進行謝票，三子甫進場即惹來粉絲歡呼。

被問到拍攝時有何最具挑戰？AK直言是首次跟動物合作拍攝：「比我想像中聰明得多，因為本身狗種好聰明，今次同佢拍都幾開心。」而Alton表示因今次跟很多藝人參與拍，故不想NG而造成一定壓力，Edan則指今次跟隊友Jer和Stanley有很多合作空間，Stanley給他予很多意見，因此學到很多。問到場口推介？Edan叫大家留意他們的出場十分，而最後一場戲因動作場面亦相當有型，Alton即謂：「睇打鬥除咗睇正中焦點之外，其實旁邊都好好睇，我哋自己睇咗幾次都睇到啲得意位，可以睇吓我打打吓點解會冇咗件風褸。」至於AK則叫大家留言Alton與Lokman的爆破戲，指震撼程度甚高：「大家可以留意吓，因為嗰度都爆咗好多錢。」

於粉絲問答環節，AK被問到若可在粉絲身上偷取一項技能，會想偷甚麼？他搞笑回答：「如果你技能係我愛呂爵安就一啲都唔想要，因為呢個係自己都做得到。有錢囉，你哋咁有錢！」Alton就表示想偷大家的熱誠，而Edan則說：「梗係偷大家嗰份堅持，大家都真係好犀利好誇張，咁耐以嚟發生咩事都好你哋呢份堅持都好犀利。」問到若票房理想會想跟粉絲做甚麼？Edan提議舉辦「MIRROR粉絲運動會」，由粉絲參與，他們則負責在旁打氣，AK就建議可辦千人跳舞活動，屆時由他們拍片教大家跳舞。另外，AK下午於限時動態寫道：「如果有時間食Lunch就好。」當完成謝票後問他是否已吃過午餐？他坦言還未。