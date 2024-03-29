「妖精」馮盈盈遭鬧爆　新劇再孖陳展鵬望做「國民人妻」

視帝陳展鵬、馮盈盈、黃智賢、蔣祖曼、張頴康、劉佩玥、郭柏妍、黃嘉雯等人，為無綫劇集《逆天奇案2》宣傳。馮盈盈上集拆散「逆天CP」陳展鵬與林夏薇，被觀眾狂鬧「國民妖精」。續集將與高鈞賢有感情線的她則「洗底」變成「國民人妻」，她說：「呢集轉變咁大，真係要考編劇嘅功力，呢輯係畀我洗白嘅，主要係認錯、撮合返展鵬同埋薇薇。」

陳展鵬指薇薇因趕拍另一劇集未能現身宣傳，對於劇中要努力箍煲，他則賣關子笑說「成唔成功就唔知，今次案件節奏更加明快、同埋多咗好多唔同嘅元素、角色，動作戲亦乾脆俐落，起承轉合比第一輯更好，希望觀眾會鍾意。」談到第一輯收視口碑皆好，可有信心收視可以突破上集大結局錄得最高30.2點收視，他說：「希望啦，同埋最緊要口碑。西片都有好多系列，好多輯，好似《X-Files》咁多輯。希望大家集氣，可以逆天落去。」談到宣傳片中有馬國明驚喜現身，展鵬笑言今集有不少「彩蛋」，觀眾要落足眼力。

上集扮演「殺虎夫妻」的大反派張頴康與劉佩玥，一個「腦殘」一個死去，他們賣關子表示今集會以特別的方式「復活」，劉佩玥笑說：「梗係唔會咁屎橋，孖生姊妹咁復活啦。」

另外，資深藝人秦煌日前在酒店房間跌倒入院，好友林偉指上星期探望了他兩次，近日通電話聽到秦煌的聲線已經精神得多，預計數日後便可以到康復中心休養。問到林偉有關他的仔女是否未有探望？林偉指過去傾偈他秦煌亦少有提及子女：「上星期聽到有親友，好似係佢姨甥女幫佢去酒店退咗房，可能佢啲仔女好忙掛，總之有人去探佢就好啦。」又希望秦煌早日康復並減肥不用坐輪椅，可以用拐杖行走：「好難勸佢減肥嘅，都有同佢講，你好重好難推。」