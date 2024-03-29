李玟被AI「復活」帶來二次傷害　其母要求短片7日內下架

天后李玟去年7月猝逝，近日她卻被離奇「復活」。有內地博主利用AI技術模擬她拍片，結果惹起外界爭議，指有人吃人血饅頭，不值其所為。事件持續發酵，李玟的母親昨日（28日）委託廣東夢海律師事務所就網上「AI復活李玟」相關短片發布聲明，指AI「復活」李玟帶來二次傷害，其母委託律師發聲明要求7日內下架侵權內容。

聲明中提到，據掌握證據顯示，近期部分網絡用戶未經李玟女士親屬同意，利用李玟肖像製作、發布「AI復活李玟」系列短片，以溫情之名非法牟利，藉機售賣AI服務、惡意轉評引流推廣個人業務。此類影片的廣泛傳播已經對李玟母親及其家人的工作和生活造成了嚴重干擾，同時也給本就深陷痛苦的李玟母親及家人帶來了巨大的心理衝擊和二次傷害。根內地法規，死者的姓名、肖像、名譽、榮譽、隱私、遺體等受到侵害的，其配偶、子女、父母有權依法請求行為人承擔民事責任。

日前，李玟二姐出席活動時，已表示：「如果用做商業用途或者偷呃拐騙，咁就唔得，人哋嘅一次傷害，變咗第二次（有冇諮詢法律意見？）有，內地央視都報道咗，呢個絕對侵權（採取法律行動？）應該唔會，只要對方將影片下架就得，因為呢樣嘢始終太新穎，大家都唔知道。」她透露其實看到「李玟」的AI影片時一度哽咽：「看到時很傷感，很擔心媽媽看到會嚇到。」