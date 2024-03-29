王志良飾演許仙感幸福　林穎施感激觀眾和她走過千年的愛

粵劇《白蛇‧許仙情越千年》一連六場假西九戲曲中心大劇院演出，前兩晚李秋元與梁燕飛飾演許仙與白娘娘，昨晚（28日）第三場由另一對粵劇好拍檔王志良與林穎施接棒演出。雖是同一角色，但主角不同也有不同化學作用，王志良把許仙的情痴唱得令觀眾感動，林穎施所演白蛇更是武打連場，其中《盗仙草》一幕在高台抝腰拱橋後翻跟斗，還有穎施與飾演青蛇的曉瑜，向後彎腰的難度高功架，讓觀眾睇到心跳加速非常緊張。

飾演許仙的王志良坦言能有機會演許仙，感受到自己很幸福：「整個劇團大家都好認真，就是來自班主本身好認真，勞心勞力，每時每刻都為粵劇創作動腦筋，所以大家才看到這麼精彩的畫面。」而飾演白娘娘的林穎施就向一眾台前幕後致謝，感激觀眾和她及許仙走過一段縈繞千年期盼的愛。

另外，昨晚戲曲中心顧問小組主席楊偉誠專程偕太太張德蘭到場欣賞，楊偉誠表示今次選用三組不同的男女主角演許仙與白娘娘，既是良性的競爭，很明顯見到他們在舞台上好盡力，用盡渾身解數希望做得最好，得到觀眾的認同。張德蘭稱作品帶給她很多驚喜，尤其是以人體詮釋讓白蛇現真身，再出現巨大白蛇在舞台上轉動，完全意想不到。