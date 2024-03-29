【Zac玩Zac食】期間限定欖球賽主題餐飲

香港近排真係好多藝術裝置，今年首先就有三劍穿心，然後有窮光蛋，跟住有靈堂白花，咁繽紛得唔得㗎？鍾唔鍾意就等大家去評價，但係香港每年真正嘅盛事，相信大家都會同意係下個周末舉行嘅Ruby 7一定榜上有名！

位於深灣重視可持續發展嘅臨海酒店，為全城熱盼嘅「香港國際七人欖球賽」推出美饌住宿體驗，狂熱之旅禮遇適用於2024年4月1日至7日入住，並將包括於入住期間每日額外獲贈餐飲消費額及免費延遲退房至下午1時。除住宿體驗外，4月5日至7日期間，位於酒店大堂嘅餐廳亦以綠意盎然嘅草地布置與欖球裝飾，化身成賽事場地，並推出限定主題餐飲，透過高清屏幕欣賞現場直播嘅精彩賽事，品味廚師團隊精心烹調的各式美饌，讓一眾球迷盡興於這項矚目嘅國際體壇盛事。

賽事前奏嘅小食魚子醬雞蛋泡沫，享受Kaviari白鱘魚魚子醬、雞蛋泡沫、烤黑裸麥麵包交織出嘅輕盈細膩口感。主菜推介經典英式炸魚伴香脆蓮藕片，啤酒脆漿口感脆薄，魚肉嫩滑而味道香濃，配上蓮藕片而非薯條，更是別有心思；喜愛清新素食嘅球迷亦可享受以香烤野菌、菠菜、塔雷吉歐芝士、烤黑裸麥麵包炮製而成嘅野菌多士。主題盛宴當然唔少得甜蜜滋味！酒店糕餅師憑藉創意以啤酒入饌，巧製欖球造型朱古力慕絲蛋糕，配上香脆可口嘅爆谷、榛子達克瓦茲、杏仁脆片及朱古力，為一眾球迷以The Rugby爆谷啤酒朱古力慕絲蛋糕，為精彩嘅晚上劃上完美句號。

Profile：Zacky Sun

-香港執業會計師

-www.Inztyle.hk創辦人

-星級生活達人

-自由寫作人

-為國內雜誌撰寫旅遊飲食文章

-於商業電台節目作客席旅遊主持

Facebook：Inztyle.hk.zacky

Instagram：Zackyinztyle