張天穎新歌加入中國風　爸爸featuring彈琵琶MV拍足17小時

歌手張天穎（Jaime）全新廣東歌《低調》昨日（28日）上架，為凸顯電子曲風糅合中國風元素，她特別請來親爸爸為歌曲featuring彈奏琵琶！

Jaime指歌曲的構思是來自爸爸經常教她做人要「低調」，所以她便有感而發，將學習「低調做人 高調做事」這個哲學寫成一首歌，並請爸爸一齊合作：「前後都搞咗兩年，爸爸好鍾意彈琵琶，我覺得佢彈得好叻，所以我就請佢合作，佢最初都會問『得唔得㗎？會唔會好難？』，我就同佢講，新歌前奏節錄咗《彝族舞曲》少少嘅片段，係爸爸識彈嘅，佢知道後就放心好多，接受咗我嘅邀請！」

新歌是Jaime入行兩年以來最大製作的一次，身為獨立歌手要自己投資拍攝，今次如此捨得投放，全因想跟爸爸有個共同難忘的回憶作紀念：「我覺得同爸爸好難得有個咁嘅合作，加上爸爸成日同我講，要做就要做到最好，所以今次我就曬冷，基本上我將賺到儲落嘅錢，都放咗喺呢首歌嘅製作同拍MV上面，畫面同音樂上都豐富咗好多，成為咗我同爸爸畢生難忘嘅Project！」而拍攝MV當日，Jaime與舞蹈員先於南生圍取景拍攝跳舞部分，之後在灣仔租了一間富有特色的火鍋店拍通宵，拍足17小時，一絲不苟。