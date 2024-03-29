泳兒玩鬼口水大整蠱　男團成員嚇到大叫

歌手泳兒（Vincy）近日為跟Nowhere Boys合作推出的新歌《撞到正》落力宣傳，為配合歌曲「人比鬼更可怕」的訊息，早前Vincy在音樂頒獎禮記者會上，向一眾歌手朋友包括Gin Lee李幸倪、周國賢、陳凱詠、Lokman@MIRROR、George@PIX3L、雲浩影（Cloud）等以血淋淋的假手加鬼口水玩驚嚇整蠱。

男歌手當中，大部份都處便不驚，同門的Gin則連續「嘩」了兩聲，然後才道：「我就係奇怪點解你隻手咁淋嘅。」但她堅稱自己「唔驚」，更謂Vincy任務失務。講到「最唔襟嚇」則是George及Cloud，Vincy走近George並早有預謀地問：「可唔可以握個手呀？」毫無防範的George一口答應：「可以呀。」誰不知George一握便縮回，隨即邊掩嘴邊叫：「嘩！嘩！嘩！嚇死我呀！嘩！」過了十多秒仍驚魂未定；至於Cloud則最無辜，她看到Vincy手上一堆鬼口水的她好奇地便伸手去摸，更說：「嘩，好多呀。」不過摸了一下後便被鬼口水的質感嚇到「Oh! My God!」高聲尖叫，而Vincy亦充滿成功感，邊笑邊說：「終於有一個人嚇親啦！」

事後Vincy表示為了這個嚇人任務，做了很多準備功夫：「搵咗一啲同公司嘅藝人做白老鼠，但佢哋都係唔驚。」所以這次她是抱着一個「全軍覆沒」的心態去玩。到達現場後，她覺得只是假手不夠驚嚇，突然靈機一觸，想到將鬼口水加在假手上：「因為我覺得如果佢哋接觸到一啲好黏、好黐立立嘅嘢，反而可能個心會突然間好驚訝，好彩都有幾個藝人又俾我嚇親，雖然半成以上都唔係話好驚，哈哈。」其間Vincy不小心將鬼口水掉到地上：「有人行過話我跌咗嘢，我一望，咦！原來係我啲鬼口水，但嗰刻又唔可以認係我嘅，所以我就扮晒唔關我事，唔係我嘅。」她謂經過今次整蠱經驗，覺得整蠱人「唔係咁容易」，感嘆：「好容易穿崩、好多突發嘅狀況，人嚇人原來真係好難。」