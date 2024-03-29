許光漢孖清原果耶訪港　靠音樂打破言語隔膜

台灣男神許光漢與日籍女星清原果耶主演的愛情電影《青春18X2通往有你的旅程》，有份被挑選於「第48屆香港國際電影節」放映，二人晚上（29日）現身尖沙咀文化中心出席電影節活動，吸引大批影迷到場迎接，二人甫到埗即引來在場影迷歡呼，二人先跟影迷打招呼，隨後便步上二樓紅地氈，期間許光漢為免拍檔伴倒，一直替對方整理長裙下擺，當到達傳媒拍照區時，又提點對方鏡頭位置，盡顯紳士風度。他於台上分享拍攝感受，表示很高興與日本導演及演員合作，雖然有文化差異，但他會跟拍檔以喜愛的音樂交流，打破言語隔膜。至於清原果耶就表示是首次到台南，拍攝了三星期，大讚當地風景美麗、人很溫暖，又表示最喜歡台灣的蛋餅。

二人隨後受訪，許光漢大讚清原果耶是非常好的演員：「她雖然年輕，但入面擁有成熟同美麗的靈魂。」談到戲中需要講日語對白，他表示未有刻意去學，全靠在場有好的翻譯教他：「自己有反覆練習，因不想影響拍攝進度。」他笑言若要溝通就沒辦法，現時只懂得片語，又即席示範以日語自我介紹，獲身旁清原果耶拍掌讚好，她讚許光漢記性很好，看着他每日進步，自己亦有教他一點普通日語，又指受對方影響，令自己也想做得更好，問她要說國語對白是否很難？她表示認同，幸有翻譯協助，許光漢亦有從旁幫忙。

問到許光漢有否盡地主之誼帶拍檔到處逛逛？他坦言因拍攝時間太緊迫而未有機會，不過當中有幾場乘摩托車的場口，當做帶她去玩，不過未能帶她去品嘗地道美食。提到對方喜歡台灣蛋餅，問他今次有否特意帶來香港送給對方品嘗？他笑言有點難度，若對方下次到台灣會找機會帶她去吃。問到他看起來好像消瘦了？他笑謂：「沒有刻意做甚麼，有時會肥有時會瘦，吃得少就會瘦。」至於首次來港的清原果耶表示今早才到港，不過行程緊密未有時間到處遊覽，希望有機會可再來香港逛逛。