陳卓賢Lokman謝票　不留情互爆蝦碌史

男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）、楊樂文（Lokman）及陳瑞輝（Frankie）晚上到葵芳為電影《12怪盜》謝票，有Ian粉絲舉起寫上「求心心 怪盜Ian寵幸我 Love you」和「怪盜賢令 我一見鍾情」的紙牌，3人現身引起粉絲尖叫。

講到電影的推介位，Lokman指大家要留意他戲中的螞蟻舞；Frankie推介12子Chok住出場；Ian則覺得Alton和Lokman的爆破戲充滿男子氣概。講到戲中動作場面，有跆拳道底子的Lokman認為大有幫助，武術指導亦分配他多踢腿：「但係太耐冇練，只能夠用蠻力去做，控制得唔係咁好，好驚踢到武術師傅。」Ian講到駕車追逐場面跟平常揸車不同，因為兩架車要貼得很近，留意車速之外，也要保持相同的節奏，很需要專注力。

去到粉絲問答環節時，有小男孩問3人如何成為MIRROR第13人，Lokman即請他到台前見面並齊聲說：「大家好，我哋係MIRROR」，Lokman問小朋友有甚麼感覺，小朋友表示開心。Lokman再問10個開心有多少個開心？小朋友表示有100個開心，相當搞笑。Lokman問他是否想攬Ian哥哥，不過小朋友就怕羞拒絕，只願與他們握手。

講到拍攝時的蝦碌場面，Lokman笑自己練習時試過踢爆牆，但修補後再被Frankie踢爛；Ian指有場戲要介紹科研產品，有數頁對白，當時有問劇組會否是後期配音，結果現場拍好後最後也是配音。之後被問到戲中技能現實中可以怎樣運用？Lokman搞Gag笑說：「心鎖就唔識解，實際嘅鎖我都唔識解，所以係冇解。」Frankie則指若有第六感會去買六合彩。