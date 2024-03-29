寂寞闊太　性急尋壯丁

你唔想努力，但我想要你嘅戰鬥力！（互聯網）

「姨姨，我不想努力了！」呢句話道出唔少男士求包養嘅心情，喺現實中雖然難以實現，但喺四仔作品裏面不但可以滿足到大家嘅幻想，更上演火辣辣嘅情慾床戰。

重妝搵食

俗語話「人靠衣裝」，而闊太搵小鮮肉卻要靠化妝！講緊係由21 Sextury Video製作嘅《Make Up, Make Love》，搵來Kinuski Kakku、Alexis Crystal等脫星參演，佢哋化身城中闊太，最鍾意溝仔上床曳曳享受快感，所以佢哋每晚都會化重妝兼谷晒胸出動去搵食，成功率更係百發百中添！

另類維修

闊太空虛寂寞又凍，呢個時候喺邊度搵個壯男撲熄慾火？Zero Tolerance Films嘅作品《Freeuse World》，當中一班闊太就會搵唔同嘅維修工人幫手喇！由幾位巨乳脫星演出，故事講呢班闊太經常搵渠王、電工上門，當然唔係通渠同維修電器啦，而係要對方嘅私家兵器嚟滿足私慾。話時話，既可歎巨乳闊太又有錢收，呢啲Job最好日日接呀！

「胸」群出動

獨樂樂不如眾樂樂，好似MYLF出品嘅《Lonely Wives Club #7》咁，呢班闊太最愛聯群出擊，每逢周末都會「胸」群出動去夜店尋歡，然後喺酒店Book間總統套房各自曳曳，最後再嚟個8P混戰！激情四射嘅一對一床戰固然係夠吸睛，但重頭戲當然落喺大雜燴上，要知道演出嘅脫星唔單止外形正，床技更係掂，咁精彩嘅演出冇理由錯過！

碟評

闊太尋歡，重點梗係要顯示出佢哋嘅豪氣，加埋精彩床戰咁至啱睇，而《Make Up, Make Love》及《Freeuse World》中嘅闊太邊玩邊大派現金，真係豪氣十足。不過如果想睇索女嘅話，《Lonely Wives Club #7》必定啱你心水。