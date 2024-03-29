林欣彤閉關一年作歌　拍MV感動數度落淚

歌手林欣彤（Mag）最近推出新歌《告訴我》，拍攝MV期間她數度感動落淚，出乎自己意料，她坦言：「我冇預計過我自己會喊囉，我係喊咗好幾次，同埋因為個妝其實係自己化，所以我就唔想耽誤大家太多時間，如果啲眼淚整花咗個妝又要嘥哂好多時間執，跟住我就忍住，嗰個喺好真誠既自己表達咗係個MV度。」她笑言當中最感恩的一件事是原定要拍一個落水畫面，但係最後因為場地問題就不能用水，故最後不用落水：「唔使落水件事容易好多，我亦都唔使冒住會冷親嘅危機啦！」

提到近年作品中，Mag都有自己創作或參與幕後製作，問到接下來會否有更多自己創作的作品面世或為歌手朋友作曲填詞？她表示：「近年係我寫嘢產量最多嘅一年，不過都唔知幾時出哈哈，不過我好享受嗰個過程，我亦都好感恩。今年我寫咗好多歌，曲詞都有！編（曲）方面我都嘗試緊，《告訴我》都有份參與嘅就係人聲上我會一齊編（曲），會有我自己嘅構思，至於今年我自己寫咗好多嘅歌裏面嘗試係demo嘅樂器部分試下編曲，我都搵到好多樂趣同埋學到好多嘢，亦好開心有多一個渠道去表達自己嗰一首歌想表達嘅情緒同意境、內容！至於幫其他歌手作曲其實我係好樂意。其實我有某幾首歌我係諗住幾個歌手朋友寫，但係係我自己唱番就係《Da Di Da》」。