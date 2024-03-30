【是日通勝】

農曆二月廿一

甲辰年 丁卯月 癸巳日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、上午9時至11時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：祭祀、立約、安床

忌：詞訟、遠行、嫁娶

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：01、19、08

幸運顏色：黃、啡

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：事業運急升，無後顧之憂，不妨放膽追夢。

金牛座：搵錢要依正路，勿因一時貪念而行差踏錯。

雙子座：財運急升，但仍然需要謹守量入為出原則。

巨蟹座：獲幸運之神眷顧，感情生活更是如魚得水。

獅子座：別把不快的事放在心，也毋須跟人作比較。

處女座：多留意朋友圈，單身者可看到脫單的曙光。

天秤座：謀事要有承擔，卸責退縮是無法取得成功。

天蠍座：愛情事業兩得意，今天沒有問題讓你為難！

人馬座：只要面上多點笑容，保證另一半會更愛你。

山羊座：財運稍遜，投資要保持理性，貪心易中伏。

水瓶座：運勢好轉，不妨找老友閒聊，心情會更靚。

雙魚座：購物時嘗到甜頭，容易以低價買得心頭好。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）蛇 桃花旺

（跌）豬 財運差

鼠：事業與財運上升，付出與收入成正比。

牛：運勢一般，有破財風險，忌草率行事。

虎：財運稍遜，收入不理想，宜節約開支。

兔：面對誘惑要冷靜，必須提防愛情騙子。

龍：社交運不錯，易在聚會中結識新朋友。

蛇：單身者加把勁，易跟意中人修成正果。

馬：對工作充滿熱情，主動加班得到讚賞。

羊：身心狀態欠佳，卻未能獲得充足睡眠。

猴：悉心安排周末約會，桃花將旺上加旺。

雞：財運佳，切記機會不等人，好好把握。

狗：工作運一般，宜糾正斤斤計較的心態。

豬：是日沖煞，財運稍遜，需要勒緊褲帶。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

基督教中隱藏的占星擇日（上）

適逢復活節長假，靈機一動，今次就來探討復活節的專題。

香港因歷史緣由，大多數人對復活節總有一點認識，它是基督教的節日，但追溯源頭，它又充滿異教元素，今日的復活節，亦不完全是基督教的節日。復活節光是名字「Easter」就來自英國古代的春天女神「Ēostre」，充滿異教的味道，其餘的復活兔、復活蛋等東西，都是來自這位女神的故事。說基督教的歷史上沒有文化轉借的情況，一定是騙人的，大家只須以開放的心看待就好。

復活節的定期方式，在歷史上亦有着複雜的變化。早期教會嚴格跟從猶太曆的逾越節去定復活節，後來在公元325年的尼西亞會議上確定在春分後第一個滿月之後的第一個星期日為復活節，因此復活節通常被定在3月22日至4月25日之間。雖然不同基督教派別有他們計算春分和滿月的方法，但也不會偏離尼西亞會議的定義太多。

首先講春分，春分日標誌着北半球的春天開始，當時日夜長度大致相等，代表光明與黑暗的平衡。在春分之後，日照時間長於黑夜，亦代表光明戰勝黑暗。在古代中東，春分是被定義為新年，這個傳統被西方的占星系統保留至今。

現代西洋占星所使用的回歸黃道，就以春分的太陽位置定為白羊座的0度0分，標示黃道帶的開始，代表新的開始，勇氣和領導。巧合的是，在基督教的傳統中，耶穌基督被稱為逾越節的羔羊，他為救贖世人的罪而受難死於十字架上。（待續）