星玄｜黃翠如拍親熱冇備案　蛇仔蕭正楠：我拍就冇問題

今日係3月30日，農曆二月廿一，宜祭祀、立約、安床，今日最旺係生肖係蛇，單身者加把勁，易跟意中人修成正果。蕭正楠就係屬蛇，佢同老婆黃翠如相識10載，結婚6年仍然相愛如初，早前翠如就喺社交網上，分享多年與老公嘅合照大放「閃光彈」，並發表愛的宣言多謝蕭正楠，仲留言話「謝謝，姻或許就是這模樣了，讓我們繼續為幸福努力。」兩人結婚多年，仲經常喺社交網上放閃，相信蕭正楠，每日都桃花旺呀。

早前黃翠如在新劇《黑色月光》中，同楊明嘅親熱戲點到即止，蕭正楠就話：「我唔知，其實太太都唔使同我備案，唔通我同Jinny拍親熱戲又同佢講咩，（咁你有冇親熱戲？）大家睇劇啦，不過佢拍啲親熱戲就盡量唔好似《婚後事》太激囉，但我拍就冇問題，只係畀我減吓肥先，唔好咁肥嘟嘟。」

今日嘅幸運星就係天蠍座，愛情事業兩得意，今天沒有問題讓你為難。如果要講到近來圈中，愛情事業兩得意嘅人，就必定諗到天蠍座嘅陳煒，身材Fit爆兼好戲嘅佢，拍緊唔少劇集、廣告及出席活動，賺得盆滿缽滿，仲不時會同老公一同出席公開活動晒恩愛呀，佢仲喺節目《思家大戰》冧爆承認有愛情滋潤，全因有老公愛錫咋，煒哥事事美滿順利，相信咩煩惱都冇喇。