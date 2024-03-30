炎亞綸自爆素食餐廳食物中毒受害者　被批為復出炒作

日前，台灣台北市信義區著名素食餐廳「寶林茶室」，發生嚴重食物中毒案，而隨着案件持續延燒，唔少藝人亦紛紛透過社交網發聲，就連去年捲入「#Metoo」風波嘅炎亞綸，亦喺社交網透露自己2023年食過「寶林茶室」，當時更出現呼吸困難、頭暈目眩、惡心感等不適症狀。

去年下半年起開始素食嘅炎亞綸，喺外賣平台發現「寶林茶室」有佢心心念念嘅馬來西亞椰香飯後即刻落單，未料食完當晚就出現不適症狀：「我出現呼吸困難的症狀還有頭暈目眩跟惡心感，那陣子感染Covid的人也不少，所以我當下測了試劑，呈現陰性，我就想是不是吃了甚麼過敏，就開始翻找今日訂單，唯一第一次的餐點就是該餐廳的『叉燒椰香飯』、『素炸雞』。」並表示是次食安風暴已經導致多人不幸，因此想透過分享親身經歷畀大家參考：「不論是警惕還是一個查核的方向都好，就是希望能盡快讓事情原委被重視給社會一個交代，不要讓大家在吃飯都得提心吊膽。」

事件曝光後，不少人質疑他的動機，是否為復出而炒作。他透過社交平台反擊：「即使自己出於善意，也有機會被解讀成千百萬種意圖。我還是會繼續在我想關心的議題上發文；至於為什麼？因為，意圖是隨著解讀的人他的心理狀態而決定，善意的人永遠能看見純粹的善意，念頭歪斜的人看到的，想當然就是醜惡的一面。」炎亞綸直言：「反應的是他們本身的邪惡，而不是我的。」