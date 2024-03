華裔女星Awkwafina加盟《功夫熊貓4》成日笑到錄唔到對白

夢工場電腦動畫《功夫熊貓》(Kung Fu Panda)系列結合可愛諧趣與炫目武打元素,向來深受大人細路觀眾喜愛,長拍長有。新一集《功夫熊貓4》(Kung Fu Panda 4)除有美國諧星積碧克(Jack Black)與美國影帝德斯汀荷夫曼(Dustin Hoffman)回歸,聲演熊貓阿寶與師父外,還請來《尚氣與十環幫傳奇 》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)美國華裔女星Awkwafina聲演新角色狐狸小真,與《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)美國華裔男星關繼威聲演穿山甲賊黨頭子。

劇情講述阿寶被師父要求揀選龍戰士繼任人,退居精神領袖位置,但熱愛冒險的阿寶卻不情不願。與此同時,擁有變形巫術的新敵人變色龍女巫帶來新的威脅,阿寶在戴罪立功的飛賊小真引路下,前往從未踏足的罪惡都市。故事繼續將功夫與笑料融合,向中華文化致敬。過去三集的敵人大佬亦會再次亮相,滿足舊影迷。

有多次動畫配音經驗的Awkwafina,她指與積碧克一起錄音很好玩:「我都想佢哋有時熄咗我聽緊嗰條線,因為我笑到講唔到自己對白。佢係個出色演員,好明顯佢演阿寶係得心應手。對佢嚟講係好自然,能夠睇到佢真人咁做係好正。」她又談到自己角色:「我好享受挖深小真個角色,因為佢係一個複雜角色,有自己問題同包袱。能夠演一個層次豐富幾時都係咁正。」