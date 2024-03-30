華裔女星Awkwafina加盟《功夫熊貓4》成日笑到錄唔到對白

夢工場電腦動畫《功夫熊貓》（Kung Fu Panda）系列結合可愛諧趣與炫目武打元素，向來深受大人細路觀眾喜愛，長拍長有。新一集《功夫熊貓4》（Kung Fu Panda 4）除有美國諧星積碧克（Jack Black）與美國影帝德斯汀荷夫曼（Dustin Hoffman）回歸，聲演熊貓阿寶與師父外，還請來《尚氣與十環幫傳奇 》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）美國華裔女星Awkwafina聲演新角色狐狸小真，與《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）美國華裔男星關繼威聲演穿山甲賊黨頭子。

劇情講述阿寶被師父要求揀選龍戰士繼任人，退居精神領袖位置，但熱愛冒險的阿寶卻不情不願。與此同時，擁有變形巫術的新敵人變色龍女巫帶來新的威脅，阿寶在戴罪立功的飛賊小真引路下，前往從未踏足的罪惡都市。故事繼續將功夫與笑料融合，向中華文化致敬。過去三集的敵人大佬亦會再次亮相，滿足舊影迷。

有多次動畫配音經驗的Awkwafina，她指與積碧克一起錄音很好玩：「我都想佢哋有時熄咗我聽緊嗰條線，因為我笑到講唔到自己對白。佢係個出色演員，好明顯佢演阿寶係得心應手。對佢嚟講係好自然，能夠睇到佢真人咁做係好正。」她又談到自己角色：「我好享受挖深小真個角色，因為佢係一個複雜角色，有自己問題同包袱。能夠演一個層次豐富幾時都係咁正。」