東方日報C1：范丞丞粉絲圍攻冰冰　爆姊弟廝殺

內地女神范冰冰近日在訪問中提及友人曾暗中扶助其弟范丞丞，結果激起范丞丞粉絲不滿，於網上對她瘋狂攻擊，甚至詛咒她「死全家」，展開一場「姊弟廝殺」。冰冰卻顯得相當大度，直指「有時候這個世界瘋一點也沒關係」。

42歲的范冰冰一向愛家，尤其對比自己年輕19歲的弟弟范丞丞照顧更加無微不至，堪稱「絕世好家姐」。近期她接受媒體訪問，當中她敞開心扉大談家庭，經歷2018年逃稅風波的她，事業發展幾近停頓，她指處於低谷、困惑時，朋友並沒離她而去，對她來說是巨大的鼓舞，又指慶幸圈中人緣蠻好，大家都想幫她，她謂：「但有一些能力有限或受限，他們會覺得『沒事，幫不了范冰冰，我可以幫她弟弟范丞丞。』」提到范丞丞，冰冰直言自己與弟弟都很幸運：「我們都是在一個比較有愛的家庭裏面，父母都很和諧，然後在這樣的一個環境裏面長大。其實我對他原來的要求沒有很高，我只是覺得你有一份自己喜歡的工作，有一個自己很舒服的生活，其實已經很好。身為姐姐的話，我覺得他已經超出了我的想像！」勢估不到這番說話居然打碎部分「丞粉」的玻璃心，網上洗版式向冰冰攻擊，引起軒然大波！

慘被詛咒

部分「丞粉」覺得這番「靠姐言論」充滿挑釁性，在偶像的事業上塗上污點，甚至有人留言「范冰冰偷走了范丞丞6年的努力」，於網絡向她作出言詞侮辱，更失理智地詛咒她「死全家」。而一眾「冰粉」見狀亦不甘示弱，作出反擊指「最可笑的是范丞丞粉絲罵范冰冰偷稅，這偷稅的錢范丞丞沒花嗎？」、「弟弟不就是靠姐姐才打開知名度的嗎？現在翻臉不認人了。」

眼見事情愈鬧愈大，部分理性粉絲站出來幫手「擺平事件」﹕「那場爭吵也是鬧劇，自相殘殺，自己人怎麼鬧都可以，但不能讓外人看了笑話。范冰冰與范丞丞始終是親姐弟，他們的事又不會對我們公開，關心他們也要保持距離。」而整件事發生後，范丞丞一直潛水未有回應半句，反而冰冰日前於社交網大方留言：「格局打開，有時候這個世界瘋一點也沒關係。」話裏間也能感受到她的態度，希望「冰粉」可以格局大一點，不要與「丞粉」計較。

其實冰冰在訪問中已開宗明義讚弟弟表現「超出了我的想像」，而事實上范丞丞入行6年一直爭氣，除被公認是「00後」小生中演技最好之外，近年無論綜藝或代言廣告都相當吃得開，他更升任為北京影協會員之一，上位在望，然而背後一班喪失理智的粉絲，表現實在令人啼笑皆非。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：