傳承和弘揚關公文化的價值和意義

【特約報道】（資料由弘揚關帝慈善基金會提供）甚麼是文化？「文化」是「文」和「化」的組合。「文」是通過研究人類社會活動的規律，形成更有利於人類文明和進步的規則、制度和行為方式，如文藝、文學、文德、文教等；「化」是教化，通過文藝、文學、文德、文教等文明方式教化世人，讓人明白倫理綱常，讓人懂得禮義廉恥，讓人知曉做人的價值、意義，以及為人處世的根本道理，從而規範人們的言行舉止，以期形成更加文明、更有道德、更有秩序的人類社會。

圍繞傳承和弘揚中華優秀傳統文化，中國國家主席習近平發表了一系列重要論述，特別強調「要講清楚每個國家和民族的歷史傳統、文化積澱、基本國情不同，其發展道路必然有着自己的特色；講清楚中華文化積澱着中華民族最深沉的精神追求，是中華民族生生不息、發展壯大的豐厚滋養；講清楚中華優秀傳統文化是中華民族的突出優勢，是我們最深厚的文化軟實力；講清楚中國特色社會主義植根於中華文化沃土、反映中國人民意願、適應中國和時代發展進步要求，有着深厚歷史淵源和廣泛現實基礎」，「推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展，不斷提高人民思想覺悟、道德水平、文明素養，不斷鑄就中華文化新輝煌」。

關公文化作為中華傳統文化的優秀代表，關公精神早已被整個華裔族群高度認同，關公信仰對海內外華人具有強大的向心力和影響力，成為連接全球華人共建人類命運共同體的精神紐帶。

傳承和弘揚關公文化，激活其內在的強大生命力，對延續和發展中華文明、促進人類文明進步，具有着難以估量的時代價值和意義。

這主要表現在，一是傳承和弘揚關公文化，有助於糾偏斧正，重構當今社會日益迷失的道德觀、思想觀、價值觀，促進國民道德品質和素質的提高。

中國自古有禮義之邦的美譽，高度成熟的道德文化是中華文化的突出特徵和重要組成，中華文化歷來強調以德治國，以德化人，在五千年歷史進程中形成了一套道德文化的完整體系。以「萬世師表」文聖人孔子和「萬世人極」武聖人關帝為代表的傳統文化格局，樹立中華民族薪火傳承的道德文化經緯坐標，對中華民族的民族精神、民風習俗、民族文化、民族性格的養成產生了積極深遠的影響。

文武聖人的文化格局，體現了中華文明最根本的哲學智慧和核心理念，即務實求真、知行合一的文化內涵，成為歷代王朝教化民眾，勸忠勸孝，勸善止惡，淳民風，正習俗，維護倫理綱常，穩定社會秩序的中流砥柱。

關公文化蘊含的博大精深、豐富深刻的人文精神、道德思想、價值觀念等，可以為當今社會道德滑坡、信仰迷失、誠信失范、人格扭曲等突出現象貢獻智慧和精神指引。

二是傳承和弘揚關公文化，有助於堅定文化自信，可以讓全體國民更加深刻地認識中華文化深厚的文化根基，提高全體中國人對中華優秀傳統文化的認知和自信。

關公文化忠義無雙的精神特性，增添了中華兒女內心深處的自信和自豪。傳承和弘揚關公文化，可以使全體國民更加堅定地堅守中華文化立場、傳承中華文化基因，不忘初心、牢記使命，以古為鑑、博採眾長，吸取中國智慧、弘揚中國精神、傳播中國價值，不斷增強中華優秀傳統文化的生命力和影響力，創造中華文化新輝煌。

關公的忠義精神，是中華民族的思想之源、信心之源、情感之源和力量之源，為華夏子孫的生生不息、茁壯成長提供了深厚肥沃的文化土壤，是中華民族實現偉大復興的精神保障。

三是傳承和弘揚關公文化，有助於提升中國文化軟實力，提升國家核心競爭力，推動中外文明交流互鑒，實現互補共贏，為「一帶一路」國家戰略與行動綱領，注入中國價值和中國精神，築就世界各國共同發展的機遇之路、繁榮之路。

關公文化具有世界性和多元性的特點，能更輕鬆快捷地與各類文化交匯融合，為中華文化的復興、發展和繁榮提供有利的契機。

內涵豐富的關公文化早已成為中華民族的文化基因，其蘊含的思想觀念、人文精神、道德規範，不僅是中國人思想和精神的內核，對解決社會風氣和人類問題也有重要作用和價值。

民間社會敬崇關公，關公傳奇故事，導人向善，勸忠勸孝，讓人心存陽光。傳承和弘揚關公文化，從關公文化中吸取人生所需的正能量，也能更好地改善社會風氣，促進社會文明進步。