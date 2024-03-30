王浩信紀念入行19周年　透露大計疑再戰樂壇

藝人王浩信不經不覺已入行19年，出道時曾做歌手的他，之後加入無綫，拍了多套收視口碑俱佳劇集的他，更成功奪得視帝殊榮。近年浩信轉戰內地，更離開娘家無綫向外闖，不過飲水思源的他仍然跟無綫關係良好，日前更跟視后楊茜堯及林夏薇合作拍攝新劇《黑色月光》。

前日（28日）是浩信入行19年紀念日，他有感而發於社交網PO相配文，自爆當年是瞞着媽媽入行，更晒出一張與一位中年女士的合照記念這些年的點滴。他配文：「19年前的今天我帶着媽媽去到香港時代廣場看着播放着當年我的第一首單曲《訊號》的大屏幕電視，偷偷說：『我出道了』。我瞞着家人的不滿偷偷的跑上了這條我熱愛的賽道，因為熱愛，因為年輕反叛，當年我的第一張專輯我叫他《Never Exhausted！》19年後的今天，我問自己也沒有辜負這承諾，在不同年代雖然遇見了這條賽道上不同的規例，Never Exhausted，隨着今年的3月28號，我們又開始了一個新的嘗試，網絡短劇《秋蟬》也是今天上映！大家也來感受一下這個節奏！」不少網民誤會貼文中合照的女士是她的母親，浩信都有備註指相中的是《秋》劇的主理人航姐。而浩信前日於錄音室度過這值得紀念的一天，未來應該於音樂上有不少計劃！