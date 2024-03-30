AIRSIDE循環容器計劃　向即棄塑膠說不！

【營業資訊】南豐集團(集團)旗下全新商場AIRSIDE去年9月正式開幕，秉持集團推動可持續發展的理念，在集團的「SEWIT」框架下實踐企業社會責任，建構啟德區內獨有的生活文化地標。為響應政府於4月22日起分階段實施《2023年產品環保責任（修訂）條例草案》，禁止商家提供或銷售即棄發泡膠及塑膠餐具，AIRSIDE牽頭響應環保，成為全港首個將集團會員計劃與重用餐具系統連結之商場，與環保初創企業Circular City旗下ch00ze平台合作推出AIRSIDE循環容器計劃，主動免費為餐飲業商戶提供可重用外賣杯及餐盒，並供NF Touch會員循手機APP借用及歸還。會員於參與餐飲商戶借用循環容器，可獲$2消費優惠；每次借還成功的會員將可獲贈50顆NF種籽作獎賞。

為推動社區發展，AIRSIDE更積極與致力推動活齡項目的社會企業尊賢會(The Jade Club)合作，聘用10名樂齡長者成為「走塑俠」 (Sustainability Senior Hero)，負責以手機應用程式追蹤容器的使用狀況，協助物流及存貨管理，及處理借還容器的檢查工作，為有心有力的年長人士提供工作機會，更多元化地活化社區，釋放銀齡勞動力，推動綠色經濟，成為AIRSIDE其中一個領先同儕的社區可持續發展項目。南豐集團會以此計劃作為參考，為往後實踐更多提升ESG的項目做準備。

AIRSIDE將於4月2日起首階段試行循環容器計劃，首批共有6家提供外賣的餐飲商戶參與，共同打造環保容器借還熱點。

以綠色科技推動綠色循環齒輪 長遠發展可持續環保生活

「NF Touch」會員計劃自2022年推出以來，致力透過不同綠色獎賞計劃，建立一個全面、可持續的嶄新營商及消費環境，善用地產商優勢及影響力，向可持續發展及建設韌性未來踏出重要一步。故此，南豐AIRSIDE成為全港首個商場主動斥資，將借用循環容器系統納入會員計劃，冀望積極牽頭帶動綠色零售之餘，更透過向會員回饋NF種籽，延續對環境和社會的關懷。會員可以把收集到的NF種籽分享予合作的非牟利機構，集團將為該團體提供相關支持，與各位並肩實踐愛心善行。

南豐集團香港地產處執行董事許謙讓先生認為，餐飲業商戶受政府走塑政策影響最深，作為商業地產市場的領航者，商場有責任為其提供支援，引領租戶走向繁榮與可持續的未來，故洐生出主動提供可重用容器的念頭。許謙讓先生表示：「集團一直視實踐ESG為其中一個營運方針，並通過2021年成立的「SEWIT」可持續發展框架應對不同ESG議題，主動積極連結商戶、顧客以及不同合作夥伴，攜手達成2050年達至碳中和的環保目標，推動可持續發展生活方式，而AIRSIDE循環容器計劃，正正體現了「SEWIT」的願景。」同時，集團深信要真正達成可持續發展的環保生活，必須要協助大眾建立健康生活習慣，因此以NF種籽作獎賞，鼓勵會員持續參與，推動可持續生活，共同實踐環保減廢的願景 。

環保杯初創企業Circular City創辦人Tim Parker亦分享到：「我們很榮幸能夠與南豐集團AIRSIDE合作推出這項計劃，為環保作出貢獻。我們希望往後更進一步以電子科技推動環保。」