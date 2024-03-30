飲茶歎一盅兩件　最啱開心Share

老友記最愛朝早到酒樓，沖杯茶歎點心，傾吓計悠閒過半日。每逢假日，又會有家庭齊齊去酒樓飲茶。打工仔趁午飯時間，也可以浩浩蕩蕩去齊齊叫到成枱點心，近日又有新款點心菜單登場，又有開心的放題任食，最適合大家開心Share。

高質之選

為吸引年輕人，除了傳統點心，坊間亦有很多創意之選。尖沙咀一間五星級酒店高級中菜廳推出全新點心菜單，選用高級食入饌，更標榜低鹽、低油和低糖，美饌三式餃包括蟹肉香荽芙蓉餃、星斑帶子菜苗餃和蝦子遼參餃，蘿蔔絲酥的變奏版黑白銀蘿天鵝酥，造型可愛，脆而不膩。其他還有松露野菌葫蘆煎包、黑松露帶子餃、紫薯流沙煎堆仔、蟹籽紫菜鱈魚卷、山葵鹹水角和燕窩杧晶瑩等美點，選擇豐富。

創意風味

中式點心配搭和造型千變萬化，南區一間五星級酒店高級中菜廳推出全新創意點心菜單，娘惹咖喱雞肉菠蘿包，餡料和傳統叉燒不同，鹹甜交錯。玫瑰金沙蝦餃皇加入鹹蛋黃汁，提升鮮味。金網芝士蟹肉海皇春卷以海鮮配水牛芝士，口感豐富。其他有佛跳牆灌湯餃、香濃開心果露、大澳蝦醬帶子雪茄春卷和荔浦芋頭包等供應。同時間，因應酒店開業20周年，將會於4月14日舉辦「艷陽之下」戶外泳池派對，到時會有現場DJ表演，客人邊玩水邊享用池拌燒烤美食，再加上各式美酒，爽！

點心放題

現時食點心，又大中小點又特點，食多幾籠埋單都高成本。有多間分店的中菜廳推出90分鐘午市點心放題，當中有超過40款選擇。必食的有鮮味蝦餃皇、海皇醬蒸鳳爪、流汁叉燒包、蟹籽燒賣皇、酥炸大良鮮奶、養生核桃包、千層飄香榴槤酥和金網煎牛肉窩貼等，每位享用放題的客人，會獲送極品花膠灌湯餃和鮑魚燒賣。在指定網址訂座，更可以用優惠價品嘗。