雞排妹「結婚論」掀熱議　網友聽完唔敢結

台灣藝人「雞排妹」鄭采勻（原名鄭家純），年前無預警宣布與日籍醫生Akira結婚，經過1年多的相處，雞排妹經常台、日兩地飛，又頻與粉絲分享生活點滴。日前她於社交平台發貼文，坦言這段時間常被未婚男女問到「推不推薦結婚」，她老實叮囑大家「三思而後行」，結果「結婚」一事掀起熱話。

她於限時動態留言表示：「我希望你（網民）先認知到台灣要離婚很困難這件事。若對方没有外遇、嫖賭欠債、家暴、不治之症，然後對方死都不離婚的話，就算去打離婚訴訟，又遇到會比較可憐對方的法官，是真的可能離不了喔。」雞排妹指可能聽完會被嚇到，接著未婚的就會跟她說：「我再好好想一想是否一定得進入婚姻。」

貼文暴光後，竟有不少人頗有同感，留言力撐：「確實要很理性的去想，才不會後悔。」、「沒事幹嘛結婚，沒事幹嘛離婚，本來說要先想清楚啊。」甚至有網民提議「真的不確定這個人是否可以攜手的話，千萬不要結婚，有錢人或一般人都一樣。」、「第一，是可以結婚的，對方的缺點不是缺點，可以忍受！第二，要學外國人，結婚前想好離婚的事，很難說出口那就吃虧吧。」