《廣告牌殺人事件》導演Martin McDonagh來港　自認北野武粉絲

電影《廣告牌殺人事件》（Three Billboards Outside Ebbing, Missouri）愛爾蘭編劇導演Martin McDonagh昨日（28日）來港出席《第48屆香港國際電影節》開大師班，期間接受本報訪問。其電影經常加入動物的重要戲份，例如《癲狗喪七》（Seven Psychopaths）與短片《Six Shooter》有兔子，《伊尼舍林的女妖》（The Banshees of Inisherin）有驢與狗，被問到有否特別意義時，Martin笑言：「我就是喜歡動物，愈多兔愈開心！我想我最喜歡兔子，我沒養過但一直想養……我要做些研究，的確可能要花很多功夫，但也是值得。我也喜歡驢，Jenny（《伊》中的驢演員）來到片場時，幕前幕後也很有興趣想知道她下一步會做甚麼，大家也很愛她。有動物在的片場更好玩，前提是牠們要被妥善照顧，很多馴獸師都是怪人……但我們的不是。動物會一直是我電影的一部份。」至於未來還想拍甚麼動物？他表示：「我還未拍過貓，而我喜歡貓……雖然我以前寫的舞台劇已經出現過貓了。」

《癲》其中一幕戲中戲，播出北野武自導自演的《小心惡警》片段，Martin自言是北野武粉絲：「我很愛北野武，所以放了進去。他是當代大師，雖然在西方觀眾中他可能沒其他導演那麼有名。我安排片中兩名角色去看一部不那麼常規的電影，所以選了那部戲，那幕也很有趣。他好像有新片？我昨晚看到（《首級》）的海報，很令人期待。」

談到上年針對人工智能（AI）發展的荷里活編劇工潮時，Martin表示從未用過AI創作，未來亦不會用：「這有違我的創作理念。我希望編劇工潮勝利，可以將這個危機延後5到10年。監製只想盡量省錢，他們才不理會創意。或者一竹竿打一船人太刻薄……但管它的！但我也認為觀眾想要正式的故事與意念，幾百年來都是如此。我們應該減低監製的影響，就像對AI一樣。我認為觀眾可以分辨劇本是否由電腦創作，我有信心編劇會繼續存在。一個壞的編劇，還是勝於一個好的機械人。」

舞台劇編劇出身的Martin，反而較喜歡電影：「我成長時看很多戲，而不是舞台劇，舞台劇太貴了，現在也一樣，看戲更平民化，你不用有錢，有時候可以在電視上免費看。少年時我已知道黑澤明與寇比力克（Stanley Kubrick）等大師，當然我也喜歡一些舞台劇編劇，對我最有影響的是Harold Pinter、David Mamet與Sam Shepard，但除此之外我沒有特別愛其他人，而電影人則數以百計。現在很難找到一個好的舞台劇。」但他亦慶幸自己有舞台劇背景：「在英國為舞台劇編劇的機會比電影多，我當了一段時間，用電影角度去寫舞台劇，加入一些刺激的動作場面。劇界成名為我打開拍首部電影的大門，過往與演員合作的經驗，有助我當導演。我會建議新導演學會聆聽演員，而不是只關心影像。我經常會排戲兩星期，幫助與演員溝通。」

近年荷里活左翼政治正確大行其道，認為創作人只能創作自己性別、性傾向與種族的角色，Martin並不認同，但認為這個討論應該發生。他解釋其電影多是男性主導，是因為喜歡與相熟演員如同鄉的哥連法奴（Colin Farrell）與Brendan Gleeson合作，而他寫的舞台劇男女更平衡。他又大讚人氣急升的《伊》男星Barry Keoghan：「他是愛爾蘭秘密國寶十年有多，我沒預期他會成為火辣男主角，因為他奇特又怪異，但他亦很另類地英俊，所以不意外他現在這樣紅。希望下次我能負擔他的片酬，我想與他再合作，他是個好演員。」Martin指《伊》是目前最開心的拍攝：「我與哥連與Brendan都相熟，作為故事靈魂的Kerry Kondon又在廿年前的舞台劇合作過。Barry是新合作，但開鏡前一年與我相識。片中所有小角色都演過我的舞台劇或短片，每天在片場不需要應付一個可怕的新臉孔，而是像一家人。我會一直找喜歡的演員如森洛威（Sam Rockwell）與基斯杜化華堅（Christopher Walken），再找一兩個新演員加入。我不覺得自己是個正規出身的導演，所以被熟悉的演員包圍讓我最放鬆，表現更好。」

被問到寫劇本心得時，Martin分享：「寫一些從未見過的，新鮮的角色，反主流而行。我的電影從不『商業』，《伊》是關於兩個愛爾蘭佬反面，並不是一套漫威電影！編劇要享受追隨角色，而不是引領角色。我的創作原點每次也不同，但多數來自兩個角色之間的互動，不必槍戰爆炸，但要忠於那份悲劇性。」他又表達對電影暴力與粗口的看法：「我的作品有暴力元素，但主題也是反戰與反暴力。我認為沒有語言是污穢，所有語言都很有趣與戲劇性，暴力才真正污穢。」