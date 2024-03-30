常言道：人靠衣裝。

以前，生意人會執到正一正，西裝筆直、恤衫西褲燙到起骨。但隨着Steve Job、Mark Zuckerberg上親台都穿T恤牛仔褲，大家立即有原因不再穿得四正。

但大家忘記了很重要的一點：人家的樣子就是Icon，一張臉，包含身份、地位、身家、財產。Tom Cruise全身包「祝君安好」毛巾都不會見窮、Brad Pitt穿爛牛仔褲不會沒誠信、Mark Zuckerberg踢拖身價不會跌，但我和你呢？

人靠衣裝，重點不在衣裝，而是「靠」。你的樣子還未是Icon、你的地位尚未建立、你的身家還在儲，就得靠衣裝。因為，這是陌生人在初次見面時，除了談吐和名片之外，量度你的其中指標。

但亦有人認為：只看衣裝的人太膚淺！這個我不評論，因為不是重點。是你要跟人做生意，你就需要將「對方期望見到的你」呈現出來。一切並不複雜，亦不存在怨氣。

開教室之前，我連拍節目和教書都穿T恤，直至我意識到自己是員工的老闆、意識到自己的責任之後，我在工作時改穿廚師服、見人時穿商務裝束。這不是妥協，是我尊重自己的專業，也希望呈現陌生人「期望見到的我」，我沒有時間、也不應該用自己的責任做抵押去對抗大眾的指標。

至於私人時間我會怎樣穿搭？在休息時，我尊重的對象只有我張床，其他人別管我，哈哈！

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情專欄作家、節目廚師、廚藝導師、暢銷書作家。

Facebook：周靈山

Instagram︰周靈山