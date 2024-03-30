大女吳姍儒咖啡店被鬧事　吳宗憲財務狀況曝光

台灣藝人吳宗憲大女吳姍儒（Sandy），喺台北開設嘅「無聊咖啡」咖啡店，日前被2名惡漢持球棍鬧事及破壞，並一度聲稱因不滿吳宗憲主持風格及支持曾同吳宗憲有官司糾紛嘅網紅而鬧事。對此，尋日（29日）出席公開活動嘅吳宗憲，則坦言唔信嫌犯嘅供詞外，更強調自己冇同任何人結怨、冇任何債務問題，至於咖啡店嘅損失，吳宗憲則表示冇損失、一片祥和。

對於嫌犯聲稱因不滿佢主持風格鬧事，吳宗憲則一臉不解地表示全台有逾200多個電視頻道，如果嫌犯真係咁唔鍾意睇自己主持嘅節目，其實可以轉台收睇其他，並搞笑道：「應該不是金鐘獎評審吧，小弟服務幾十年了，我們做人做事規規矩矩，主持又扎實。」至於嫌犯為網紅「報仇」嘅言論，吳宗憲更係一頭霧水反問：「我是被他罵，然後告他，之後告贏他判賠給我，這有甚麼好出氣呢？」

最後，對於有被傳債務因素被人鬧事，吳宗憲更係搞Gag道：「演藝圈裏比較有錢的人就站在你們面前，我們歷經過最辛苦的時候，已經勇敢的去面對、實現自己的夢想，我就是一個成功的一個表率。」並特別提到黃子佼道：「有些人就是人前手牽手、人後就下毒手，例如黃子佼，怕了吧！」雖然笑言自己一拎咪就忍唔住爆料，但同時亦再次強調自己規矩做人。