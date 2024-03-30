衛詩雅遇無數男神　對洪卓立陳家樂從未感興趣

藝人衛詩雅日前接受電台訪問，出道16年接拍超過40部電影的詩雅，今年憑《不日成婚2》首度入圍金像獎最佳女主角，原來詩雅入行前曾銷售珠寶和兼職模特兒、救生員等工作，故未出道已拍攝張敬軒多首MV，及至08年拍《四葉草3之盛裝舞步愛作戰》後再被英皇羅致旗下正式當演員入行。

詩雅指經理人希望她先做歌手，她更曾到名監製舒文的錄音室試音，她笑言：「係呀，一開始係搵我做歌手，因為試音過程太恐怖，就無做到歌手。」詩雅更分享當時首次試音的經歷，「我第一次入錄音室，要戴上耳機去聽自己唱歌，但我聽到自己唱歌就嘔呀！嗰陣係舒老闆幫我試音，我舉手同舒老闆講要去廁所嘔，佢仲以為我講笑，但我真係去咗廁所嘔。」試音後經理人與詩雅討論發展方向：「佢話你做戲OK，你去拍戲啦，拍唔到戲個啲先唱歌啦，所以之後大家對我唱歌無再任何希望。」

詩雅一踏足影圈，就夥拍當時被英皇力捧的洪卓立（Ken）演情侶，擔任電影《很想和你在一起》的女主角，問她一入行就做女一的感受，「當時唔識諗，我以為每個人入行就會做一次女主角，而家諗番，先發現當時嘅機會好難得。」她亦披露當年未成名的戲中另一拍擋陳家樂經歷低潮期的不快事，「當時宣傳《很》片做好多訪問，公司安排我、Ken同家樂一齊做，果時家樂同我講佢好唔開心，佢覺得每次訪問都無咩人理佢，好少問佢嘢，但我唔為意，因為我啱啱入行唔識去留意呢啲細節，唔明白佢的心情。但經過咁多年後，我就明真係好難受，因為我都經歷過好多，係好難捱！」

她坦言入行後三、四年後，有時演回大配角，甚至劇組茶水阿姐預備水杯也沒有她名字時，才令她最感慨，「有段時間我都係低潮期，我會反問自己係咪演得好差，有段好長時間冇人搵我拍戲，我會好質疑自己，但我又好鐘意演戲，所以我會主動爭取機會。」

詩雅多年來跟不同圈中男神合作，但從來都是零緋聞，她笑說：「我最大嘅緋聞就係無緋聞，最大新聞就係無新聞！其實我都唔知點解，我都好想製造啲緋聞出嚟！」被問到有沒有跟對手試過戲假情真，「拍緊嘅時候係會有，但我好快好清晰，好快就會抽番個情緒出嚟。」她亦親解對圈中男神從沒有幻想的原因，「呢行太多靚嘅人，可能我過濾咗靚嗰部分，所以唔會覺得特別吸引，唔會因為樣而吸引到我。」

她直言對洪卓立、陳家樂從未感興趣，「真係無個種想試下嘅感覺，我同圈內人相處完全無曖昧，本身我對圈內人已經唔係好感興趣。」她強調理想伴侶選擇，只會選圈外人：「一定要係圈外人，因為我唔想話題一樣，我想係對方身上認識呢個世界，想知其他行業嘅嘢。」