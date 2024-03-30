劉以豪來港謝票　擇偶條件之一竟然係呢樣

台灣男演員劉以豪今日（30日）到戲院為主演的電影《白晝如焚》進行謝票。他出場先與現場觀眾用廣東話打招呼說：「大家好，我叫劉以豪。」然後正式進入觀眾互動環節，有人問到電影的難忘回憶，劉以豪回答是與鄧麗欣拍的第一場戲：「當時我們拍一場吃蛋捲的場口，我哋玩得好開心，連頭上都有蛋捲碎。」並大讚與對方默契十足。又講到今次演這個角色需要與導演多溝通交流，好好揣摩角色的性格，生怕演得太明顯會將整個故事內容爆光。現場更有觀眾問到劉以豪保持年輕靚仔的秘訣，他笑言要經常保持開朗的心情，不要思考太多，又感謝父母將他生得好。

受訪時，他指今次獨自謝票大感寂寞，又言很久沒有見大家非常想念，又表示大家都很熱情，會推薦很多香港地道美食，如菠蘿油、西多士和滷水等，他自己亦吃了很多。問到以豪覺得香港女生如何？他就直言鄧麗欣聰明又溫柔，是位知性女性，又大談擇偶條件是希望對方和他一樣喜歡做運動：「我本身好鍾意滑雪，同埋我會想對方可以活潑嘅時候活潑，安靜嘅時候安靜。」又指自己逗留在香港數天就要回台灣工作，表示最近正在看劇本，由他主演的台灣劇集《童話故事下集》亦即將上映。