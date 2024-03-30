鮮娛糧｜朱智賢真空Deep V大露背晚裝　暴瘦見骨疑上圍縮水

憑旅遊節目《3日2夜》成功彈起，擁有32C火辣身材的前「TVB咪神」朱智賢（朱朱），於去年離巢無綫，回復「自由身」後，工作依然不斷，雖然工作忙，但仍不時拍片及相，放上社交網與網民分享。

日前朱朱在社交網上載一輯，身穿白色掛頸連身長裙的相，相入面看到她，前面Deep V中門大開，後面大露背，完全真空冇打底，前後看頭十足，有不少網民看到相片後，都紛紛大讚「索靚正」，之不過亦有網民直指，朱朱好似愈來愈瘦，上圍更疑似縮水，擔心朱朱身體健康狀況。

前華姐冠軍岑麗香（香香）同金融才俊「強強」，在2016年結婚之後，育有2子，一家四口生活幸福美滿。日前香香於清談節目《Mayanne小喇叭》中，分享御夫術，即是當老公幫手工作或湊仔時，大大聲地讚他「好Man」，老公聽後便會很樂意地去做。

而香香亦為了展示成果，所以她昨日便拍下短片，片中看到「強強」，兩隻手各抱住一個仔，香香便大聲地表示：「好Man呀，爸爸好Man呀！邊個最Man呀？是你呀」，哄得強強十分高興，不少網民看完片段後，均留言大讚果然有效。