【Bethの食卓】百變雞蛋　五行屬土金

聽日就係復活節啦！一連幾日假期，開開心心又有得玩幾日，到處都會見到好多好靚嘅復活蛋裝飾，代表住重生及復活意思；而一味簡單嘅烚蛋就變成係復活節最應景嘅食物之一。

而在玄學上來說，蛋的五行屬土金，所以如果八字用神要土金的人，一定要在雪櫃準備充足雞蛋。平時要多吃雞蛋來補充這個五行，無論煎炒煮炸蒸焗放湯，樣樣都好味，碟碟都是經典；而我也喜歡不少蛋類菜式，如煙熏蛋、蛋餃、濃邊荷包蛋及蒸水蛋等等......

最近朋友帶路到元朗一間飯店吃飯，見識了一道超驚喜美味素菜，就是「豆腐煎蛋」，軟滑香甜，口感層次分明，蛋味十足。這道豆腐煎蛋內還加入少許切幼粒油雞樅菌及菜脯，超美味，回味無窮。

今集順道同大家分享一下雞蛋嘅小貼士：

1. 如何判斷隻蛋是否新鮮？

看蛋黃就知道，當蛋黃不夠圓，而且看起來開始擴大，那就肯定是不新鮮了。

2. 假如真的忘記了甚麼時候買的蛋怎麼辦？

有時雞蛋買了回來放了多久自己也會忘記，這時別急着丟掉，有一招可以幫到手輕鬆測試雞蛋新鮮度。將蛋浸入水中，如果蛋下沉且側躺在碗底，代表這隻蛋尚屬新鮮。如果蛋的鈍端浮上來，則代表蛋已經不太新鮮。

3. 蛋的保鮮期大約是多久？應如何存放呢？

蛋大約可以保鮮一個月左右，而必須是放在雪櫃冷藏，絕不能放在室溫下，令其容易變壞。我有時經過街市或超市，他們將蛋放到室溫賣，我是真的摸不着頭；我也曾經見過香港多處虊房都在賣蛋，最滑稽是在炎熱的夏天放到門口當眼處呢！

4. 蛋有菌？

吃蛋最驚有沙門氏菌！為了進一步避免沙門氏菌的問題，大家應該盡早將蛋放入冰箱冷藏，避免微生物孳生，並延長保鮮期限，而且必須要煮到全熟才能食用。避免有沙門氏菌，特別是有裂縫的蛋千萬不要，因為有可能被污染的情形發生。

5. 蛋會吸味？

有時候發現雪櫃取出的蛋有異味，是因為蛋吸收了雪櫃內各式各樣食材的味而致！由於蛋殼有孔，因此能吸附周圍的氣味，特別是重味洋葱等，故必須分開重味食材存放。

Profile：Beth Shum

-喜歡以高級日本食材入廚

-開設日本高級食材專門店

-高級食材進口商

-2022, 2023年獲委任為宮城縣推廣大使及顧問

-妙見天文曆象館創辦人

-Email: bethshum1491@gmail.com