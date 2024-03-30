KCON香港站：aespa崔叡娜晒腿行紅氈搶Fo

大型韓流拼盤騷《KCON HONG KONG 2024》今日（30日）起一連兩日在亞洲國際博覽館舉行，是《KCON》首次在香港舉辦，首日參加表演的歌手包括aespa、VIVIZ、Highlight、威神V、BOYNEXTDOOR、TWS,、xikers及崔叡娜等。

《KCON》從早上開始在亞博進行一連串活動，包括展覽及粉絲見面會，大批粉絲參加「Dream Stage」舞蹈比賽，最後由aespa出場宣布賽果，勝出者將於今晚與aespa同台演出。新人男團WHIB、當紅男團Seventeen的同門師弟TWS及xikers則在「Dance All Day」環節跟粉絲見面。而VIVIZ與崔叡娜等就在展覽上率先為粉絲送上表演，其中VIVIZ成員Umji特別苦練中文，唱出已故女歌手鄧麗君的名曲《月亮代表我的心》，誠意十足！

一眾歌手於下午5點半現身紅地氈跟粉絲打招呼，其中崔叡娜以紅髮襯紅裙和紅鞋搶鏡，她用廣東話說「我心心你哋」冧粉絲，aespa則以有玫瑰花裝飾的造型登場，今次是她們首次參加《KCON》，亦是她們第一次來港演出，Winter表示已經感受到大家的熱情，她的心情亦十分興奮，而她們將於8月來港舉行巡唱，Karina指因為是第一次在香港開騷，所以特別緊張，會努力做好準備，而將為《KCON》擔住主持的NingNing就坦言心情很緊張，希望大家多多期待今晚的演出。