黃貫中辦個人畫展顯才藝　「登6」在即放半天假休息

歌手黃貫中（Paul)今日（30日）出席個人畫展，這次是Paul 首次在香港舉辦個人展覽。此次展覽約展出20多幅作品。他透露這個畫展籌備了約數月，而今次展出的作品以數量計算，還未到他所有作品總和的百分之一：「畫就畫咗幾廿年，但所謂嘅籌備就喺講要揀展出嘅作品，咁籌備就其他人負責，我只喺負責畫。」又謂之前都是在國內舉辦畫展，亦有成功賣出的作品但不多。

Paul又指自己是個奇怪的人，透露以前會將完成的畫作丟掉，而他的同學就會不停將他棄置作品拾回來：「因為我成日覺得我畫完就已經享受完個過程，但之後佢同我講其實我嘅作品可以送畀人，我先知原來可以咁做。」提到女兒，Paul稱畫畫是個很好的親子活動，在女兒還小的時候會一齊畫畫，連太太朱茵都會參與其中，但現在女兒已經11歲，不會再像小時候定期陪他畫畫，所以有時候他需要求女兒。問到有沒有遺傳到畫畫天份？Paul說：「佢鍾意畫畫，但有冇天份，要大個先知（鍾意音樂定畫畫多啲？）兩樣都鍾意（演戲？）佢好有天份，似媽媽朱茵，我問佢做完功課未，佢會答我做完。」

講到明天是Paul 60歲生日，他表示沒有準備特別慶祝活動，打算放半日假休息一下，亦不知道家人會否準備驚喜。他亦透露約今年年中會推出大碟：「呢隻碟錄咗10年，依家喺混音階段。」