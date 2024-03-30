特色滿載！必住台日獅城　話題倉庫酒店

世界各地有不少被廢置的古舊倉庫，這些建築樓底高兼空間寬敞，改造成酒店可給予住客舒適的環境，同時能細味建築物背後故事。於台灣高雄早前便有由無印良品團隊打造、全台首間倉庫旅館登場，猶如積木盒的房間設計，加上有高雄港優美海景相伴，無論房內房外均甚具魅力。另外日本北海道函館及新加坡亦不約而同設有甚為矚目兼設備豪華的倉庫酒店，讓大家感受新舊交融下的獨特住宿體驗！

高雄：積木盒客房 享開揚海景

近年高雄鹽埕區不斷蛻變，多了不少好逛的景點，全台灣最大活化老倉庫棧貳庫KW2便是其一。佔地超過3,300平方米，建築內結合文創、餐飲、展覽打造成複合式空間，上年更於2樓加添了全台首座歷史建築倉庫旅館「棧貳沐居KW2 HOSTEL」。旅館設計由善於空間改造的無印良品MUJI RENOVATION團隊操刀，採用了簡單的方式改造，配合日系自然風格，一進房即感受到無印風的舒適感。旅館共有19間客房，以「大人的秘密基地」為主題，採用輕間隔的房型設計，並列的房間就像積木盒，十分特別。部分房間內設有一大片玻璃窗，將高雄港的美麗景色盡收眼底。浴室是共用的，備有風筒機、洗髮水、沐浴露，因響應環保，衞生用品就要自備了。館內餐廳有頗多選擇，由台灣傳統小吃、異國炭烤料理到高雄在地老字號汕頭火鍋等都有。想自己煮的話，旅館內亦備有微波爐、焗爐及餐具等。部分住宿計劃會附送「山津塢」漁旗桌墊絹印體驗，又或乘坐棧貳庫純白旋轉木馬，打卡超夢幻！房價每晚每位NT$990起（約HK$241）。

北海道：重現紅磚牆 浸泡酒糟浴

北海道函館的元町區域是日本較早開放的港口城市，充滿異國文化，並保留有不少建於明治、大正和昭和初期的建築，著名的「金森紅磚倉庫群」就是其一。在這些倉庫的後方，有一棟於昔日用來儲存昆布的長型倉庫，近年被改裝成僅有9間客房的豪華酒店NIPPONIA HOTEL 函館港町。酒店分成上下兩層，設計師笹岡周平與建築家松本直也保留了昆布倉庫的基本形態，於部分的屋頂開了採光位置、去除內部牆上的厚漆，露出舊有紅磚，並保留了屋頂內部的木結構構架，散發歷史感。客房內多運用木材元素及北歐風的家具，打造出讓人舒適且溫暖的住宿空間，更提供由函館釀酒廠生產酒糟，讓你享受酒糟浴，淡淡香味令人感到放鬆。加上酒店位處運河旁邊，不時會聽見流水聲音，十分紓壓。酒店餐廳LE UN的食材取自函館當地，因函館北有函館港，盛產魷魚、螃蟹、吞拿魚等海鮮，用來入饌倍覺新鮮美味。房價（兩人1房）每晚¥48,278起（約HK$2,510）。

新加坡：增空間感 呈工業風

坐落於新加坡河畔的The Warehouse Hotel，近年成為當地炙手可熱的酒店。前身是建於1895年的貨倉，之後一度廢置，近年由新加坡知名餐飲集團The Lo & Behold活化並改造，以酒店形式重現。酒店保留了原貨倉的結構，原先高挑傾斜的屋頂、貨倉升降梯及鐵門增強空間感，大堂保留原本的紅石磚，復古中充滿低調奢華感，懸掛半空的滑輪展現工業風，強烈的視覺對比極吸引眼球。酒店共有37間客房，分為6種主題：倉庫保護區空間、倉庫閣樓、河景閣樓、河景房、河景夾層空間以及面積最大的河景套房。房間擁有高挑傾斜的屋頂和半開放的衞浴空間，採用木材、黃銅及花崗岩作為房間的主調，有些設有天窗引進自然光，帶來柔和舒適的氛圍，部分客房能夠眺望新加坡河的美景。酒店屋頂設有無邊際泳池，猶如懸浮在空中的玻璃盒子。餐飲方面則有供應新加坡菜的餐廳Po以及大堂酒吧Minibar of Vice，後者以vice（罪刑）為主題設計出各款酒類，用幽默的方式呈現該區複雜的歷史。房價每晚SGD340起（約HK$1,972）。