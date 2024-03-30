王祖藍發揮扮嘢本色　向梁朝偉李龍基致敬

由「扮嘢王」王祖藍與李思捷等主持的無綫扮嘢真人騷《福祿壽訓練學院》明天（31）開播，他們今次升呢為導師，在50名入圍者中挑選最具潛質及實力的扮嘢王成為頂級接班人。

王祖藍與李思捷在節目中發揮扮嘢本色，兩人分別化身「癡情基」及「光B」，當中以祖藍的「癡情基」最為吸睛，無論髮色、髮型、眼鏡、衣著、甚至是手中長期的住的白色膠袋，均神還原本尊，令人驚艷的是「癡情基」另一半Quiz Wong雖由靚女Dancer扮演，但該名Dancer同樣甚有扮嘢天份，無論髮型、神情、肢體動作及笑容均神倒模本尊！

除了導師，兩位「扮工室助理」陳懿德及郭珮文（Juliana）亦施展渾身解數發放笑彈，陳懿德放下港姐包袱畫綠面扮竹，由出場開始已處處碰壁，除了入場時Kick住Kick住，在台上又因動作太大多番意外「襲擊」Juliana，名副其實「生人勿近」，她更瘋狂爆笑自嘲：「人哋塞車，我塞竹」及「I am just a 竹」；至於Juliana同樣搞鬼，首度擔任節目主持的她未知是否仍有點怯場，多番出現語障慘況，要陳懿德幫忙解圍，祖藍笑言：「你嗰啲唔係講解，係翻譯，我唔係好聽得明佢（Juliana）講乜。」

另外，殺入首個海選回合的50位入圍者輪流上場獻技，導師只能憑對各單位參賽者代號的直覺「盲選」決定入組成員，思捷堪稱「地獄黑仔王」，連環「中大伏」，不斷揀中「最惡搞零潛質」入圍者，飽受祖藍嘲笑的同時，還多番驚現嚇到口都合唔埋的搞笑「天然呆」表情，甚至一度激氣至追打祖藍，場面爆笑。然而，參賽者中也不乏精英，其中一名男參賽者陳柏曦，除了顏值指數直逼「3分1個張智霖」，扮聲亦相當出色，先後一人扮勻林峯、張學友、譚詠麟、郭富城等，更獲祖藍激讚「佢直頭係xx李思捷！」期待值爆燈。