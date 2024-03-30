林奕匡典型愛妻號　懷孕李靄璣：多咗關心我

歌手林奕匡（Phil）和主持人太太李靄璣（Rikko）早前齊齊宣布將榮升新手父母。現懷孕4個月的Rikko，日前穿上透視裝接受東網專訪，自言肥了4kg的她打算開始做運動保持體形，她說：「因擔心頭3個月胎兒未穩定，所以停咗做運動，都要開始番做適量運動，但只會做之前做過嗰啲，新挑戰嘅運動就唔做住。」

訪問過程中，見零孕味的她全程散發幸福氣場。談及結婚6年才等到「BB來到」，心情是否特別激動，她謂：「我同Phil都係好平靜嘅人，其實我好快就知自己有咗，因為我啲女性周期好準，但去年10月時發覺遲咗兩日，用驗孕棒一Check就已經『中咗』。」談及BB預計於今年8月出世，她大讚胎中塊肉來得及時，因預產期正是結婚周年紀念月，懷孕至今從未有感不適，反而被讚皮膚變得更靚：「依家好易眼瞓，一定要瞓晏覺，可能瞓多咗，皮膚都好咗，其實BB好乖，之前諗過攞咗司儀獎、做矯視、擔任英文節目主持，同搞埋畫展後，就係要考慮生bb，點知一完成晒呢啲目標，小朋友就嚟報到。」

至於胎兒性別，Rikko稱未知，但之前鍾意男仔，現時又覺得生女較好，除囡囡性格較嬌嗲外，又可以為她扮靚：「我最想遺傳啲雙眼皮畀佢，（唔係想BB似你咁聰明？）聰明啲可以後天培養，睇吓父母點樣教啫。」問到懷孕可影響工作？她直言曾擔心客戶覺得她不適合工作，幸好現實卻是相反：「佢哋覺得冇問題，連一個job都冇cut過，我都覺得只要我狀態好就問題不大，唯一有啲顧慮係我主持嗰個英文節目《Vibrant Hong Kong》，因為錄影廠真係好凍，我諗住直到我覺得自己狀態唔係咁好先停工，因為都想搵啲奶粉錢嘅。（想唔想接啲孕婦或嬰兒產品廣告？）我唔會只睇價錢而接job，一定要諗過係好先接，要做個有良心嘅代品人。」

問到懷孕後，老公Phil是否對她更愛護有加？她放閃謂：「佢一向都對我好好喎，不過近期佢真係多咗關心我，唔使我拎重嘢。」又說長居加拿大的媽媽將返港照顧她至坐完月為止，所以毋須飛返加拿大待產，免卻跟在港工作的Phil兩地相隔，她又說：「選擇唔返加拿大生，係因為香港嘅配套都唔錯。」

場地：香江花月(銅鑼灣店)