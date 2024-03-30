唐詩詠指舊東家工作模式密集　盼HOY TV開劇有機會合作

唐詩詠（Natalie）日前接受HOY主播王凌燕專訪，大談首度為HOY主持節目《英國邊忽好》的拍攝點滴。她透露最大驚喜是前往電影《摘星奇緣》取景地點諾丁丘，出發前有朋友跟她說電影中的藍色大門已非藍色，令她有種「去遲了」的遺憾：「但我哋去到嘅時候，發現道門又變番藍色，有關人士解釋因為電影效應太多人去打卡，令屋主好煩惱，於是改咗顏色，令讓大家唔好再嚟，但改咗幾年屋主又改變主意，將道門改番藍色。」

另外，Natalie有在當地學策騎，但她卻不想讓大家看到相關片段：「以前拍劇，我都有策騎過，我覺得自己可以，但節目組要我體驗去做一個騎師，所以我係要策騎模擬機，架機一開動就好似比賽咁快，當然係好困難同騎唔到，我忍唔住叫大叫，工作人員剪片時話好好睇，我問佢有咩咁好睇，佢話覺得我好搞笑。」

Natalie表示此行有不少收穫，她坦言初到英國時，對當地人的small talk（寒暄）有點不習慣：「佢哋就算唔識，都會同你傾閒計偈，我發現原來small talk係會令人感覺開朗啲。同埋我學到英國禮儀，例如傾偈時要望住對方嘅眼，令我好欣賞，佢哋會好執着一啲禮儀，我明白呢啲係禮貌，令我終身受用。」

繼今次合作旅遊節目後，Natalie希望與HOY再合作，她謂：「如果開劇就好，可能班底會好唔同，咁我就可以同一啲新拍檔合作。（離巢後有冇唔習慣？ ）以前工作模式好密集，所以最初唔係好慣嗰種唔使拚搏嘅日子，因為唔係日日有工開，所以我搵咗很多興趣去學，我學整麵包嘅時候會遇到好多同學，學識點同人傾偈同相處，真正感受人與人之間係點樣溝通，因為以往身邊都係工作人員同演員，但依家身邊嘅同學，可能係媽咪或者係開舖嘅，大家會傾啲唔同內容。」不過她就笑言學整麵包及編織，身邊全是女學生，要學些有男同學的才有機會結識到可發展的對象。