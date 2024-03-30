肥仔單飛出歌做Badboy　暢談情侶「交功課」

組合ERROR成員梁業（肥仔）近日推出新歌《Homework》，歌詞以男女之間的親密行為喻作「交功課」，肥仔自言是成年人會光明正大談論性愛，更會和隊友討論那套AV好看；肥仔又親揭自己最「曳」的程度，同時大爆隊友何啟華（阿Dee）最鹹濕，十分爆笑。

34歲的肥仔前年與初戀女友阿芬復合，兩人感情十分穩定；肥仔談到新歌《Homework》即侃侃而談：「首歌係講一個男仔以為好滿足個女仔，個女仔裝作自己好滿足，而去滿足男方嘅滿足，個感覺好似互相交緊功課嘅狀態。啲歌詞令人諗起男女之間嘅親密行為，我哋做歌時都係朝住呢個方向。」肥仔透露隊友們感覺他太乖巧，想將他調校成為「曳Boy」，問他會曳到那個程度？肥仔笑稱：「我曳得嚟其實都幾乖，但都想曳囉，每個人都想曳吓㗎嘛，當你乖得太耐，都想反叛吓，不過都係得個講字。有時身邊朋友會問呢排有冇交功課？但每次聽到都會『唉』一聲，都會唉聲嘆氣，大家都想呻一呻。」

至於最近可有向女友「交功課」？肥仔就避而不談：「做人有交帶就得，佢知道你做緊乜時，你已經係交緊功課。」情侶之間總會瞞住另一伴偷偷做「壞事」，肥仔亦一樣，他稱：「我成日走咗去玩，跟住失咗蹤，有時啲朋友約打牌，就會掛住打牌唔聽佢電話，佢又唔知你去咗邊，就會好嬲囉！（令另一伴覺得唔放心？）當你入咗娛樂圈，佢會覺得花花世界，會冇咗安全感，所以就要交帶自己去咗邊、做緊乜，令佢有番安全感。」

歌曲講述男女親密關係，肥仔直言跟好友都會毫不避忌去談論：「我啲隊友（ERROR）會成日講鹹濕嘢，一定會講，講吓笑都有呢啲鹹濕嘢，有時又會討論吓近排有邊套（AV）好睇，唔會好深入交換，但會間唔中講吓，有時唔知點解會講起呢個話題。（隊友之中邊個最鹹濕？）一定係Dee哥，我哋公認咗，佢個樣夠猥瑣，拍咀戲得佢一個拍過，仲唔係最鹹濕？」

Make up: Cori wong

Hair: Harris lai

Venue: Studio Meta