星玄｜處女座吳卓羲籌備《別怪她》2.0　被伍仲衡狠批一弊病似黃宗澤

今日係3月31日，幸運星就係處女座，運氣好時要懂得居安思危，切忌得意忘形。近年北上「搵真銀」嘅吳卓羲就係處女座，佢日前作客周國豐和伍仲衡主持嘅直播節目，宣布將重返樂壇，仲透露正計劃推出《別怪她》2.0！節目中佢又獻唱《別怪她》及《紅蝴蝶》等歌曲，伍仲衡狠批：「我覺得你係唔夠氣，呢個係你唯一要改進。你同Bosco唱歌個方法好似，佢都係一入就好似唔夠氣，我覺得你要練番啲氣，你上高音啲氣唔夠support，好似好虛，食多啲黨參！」至於吳卓羲亦直認有呢個問題，表現相當大方。

吳卓羲喺內地發展嘅幾年間，迎來佢事業嘅第二春，佢所到之處都會被大批粉絲包圍，可見人氣相當厲害，佢為咗宣傳新劇到訪馬來西亞，吸引咗唔少當地嘅女粉絲支持，期間仲引起小混亂，但佢仍盡量滿足大家的要求，握手、簽名同合照「做足全套」，畀一眾網民大讚親民，吳卓羲咁識做真係冇得意忘形噃。

今日亦係農曆二月廿二，宜整路、飾垣，今日最旺嘅生肖係猴，桃花旺，單身者易遇上生命中的真愛。樂壇天后容祖兒（Joey）就係屬猴喇，多年來唔少粉絲亦非常關心Joey嘅感情狀況，佢曾經喺節目講過，因為單身感到孤獨而喊，雖然一直希望人生路上，有另一半伴着，不過亦唔會委屈自己搵一個唔啱嘅人，今日Joey你桃花運咁旺，可能有機會遇到Mr.Right。