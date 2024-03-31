【是日通勝】

農曆二月廿二

甲辰年 丁卯月 甲午日

吉時：凌晨1時至3時、凌晨3時至5時、下午1時至3時

凶時：中午11時至1時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：整路、飾垣

忌：開倉、出財、取魚

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：03、21、10

幸運顏色：黃、啡

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：投資涉及風險，盲目跟風會令你得不償失。

金牛座：求財勿鋌而走險，以免犯官非，得不償失。

雙子座：心存善念，多幫助別人，運勢將止跌回升。

巨蟹座：愛情運急跌，要顧及伴侶感受，多予包容。

獅子座：運勢好轉，生活壓力大減，好好享受周日。

處女座：運氣好時要懂得居安思危，切忌得意忘形。

天秤座：要接受別人對你的批評，他們是為你好的。

天蠍座：溝通非辯論，不應硬要對方支持你的觀點。

人馬座：懂得以誠待人才會獲別人信任，好好學習。

山羊座：待人接物勿太自我中心，要顧及別人感受。

水瓶座：受別人干擾，謀事出現阻滯，內心很氣憤。

雙魚座：工作表現佳，有能力不妨助同事一臂之力。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）猴 桃花旺

（跌）鼠 易破財

鼠：是日沖煞，宜審慎理財，勿隨便借貸。

牛：勿被負面情緒干擾，凡事要保持樂觀。

虎：有伴侶者要加強溝通，提防矛盾升級。

兔：嘗試接觸新鮮事物，得着會比預期多。

龍：財運一般，購物支出有機會超出預算。

蛇：心情舒暢，渾身正能量，生活冇煩惱。

馬：想法相當負面，易把簡單問題複雜化。

羊：未到表白時機，心急脫單易弄巧成拙。

猴：桃花旺，單身者易遇上生命中的真愛。

雞：心情不錯，不妨做些自己感興趣的事。

狗：感情運稍遜，口不擇言易激怒另一半。

豬：健康運變差，容易上火，飲食宜清淡。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

手機充電器也有風水！

現今世代，差不多人人都有手機，資訊流通方便，讓人們可以掌握先機。由於手機操作要靠電能支援，於是充電器也成為人們必備之物。

手機是通過收發訊號達到聯繫資訊的工具，其五行與家用電器同理，屬火，手機充電器也是貫通電源，屬五行極旺之火。型號愈新的手機，接收力愈強，對家居磁場也產生較大影響，手機充電器在充電過程中會發出熱能與光，同樣影響家居的磁場。

很多人利用睡眠時間為手機充電，而手機充電器所產生的電波會直接影響人的大腦神經細胞。因此無論要火還是忌火，都不要把手機充電器直接放在床邊，長期下來會對身體造成不良影響。

手機充電器最適宜擺放的位置是九紫離火位。九紫離火又稱天喜星，是一粒吉星，代表喜事。在2024年至2043年期間，將充電器放在西南方，每次充電時都能生旺此方位的喜慶星。