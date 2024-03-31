日圓匯率創新低！胡定欣赴日充電　黃智雯嘗「世一」雪糕

日本乃外遊熱門地點，加上近期日圓匯率處於低位，吸引大批藝人前往潮聖，當中上月才到當地滑雪的視后胡定欣也食過翻尋味，日前再度重臨繼續享受滑雪樂，而好姊妹黃智雯則集中賞櫻，無奈花期延遲未見花海，最終以限量版櫻花雪糕彌補遺憾!

日圓匯率近日創新低，刺激祟日一族外遊意欲，加上日本亦是滑雪勝地，結果令一眾滑雪發燒友，亦紛紛捉緊春雪的尾巴，繼有台灣型男鄭元暢、視后胡定欣，就連「最美小三」王敏奕，近日也聯同老公曾國祥、郭偉亮、徐濠縈等人，浩浩蕩蕩到日本滑雪，一眾藝人連日來分別上載滑雪靚相及短片到社交網，如同滑雪交流區般熱鬧。

上月中才到北海道滑雪的定欣，似乎仍然意猶未盡，日前趁完成手頭工作，又再一次重臨舊地，心情興奮的她，甫到埗即忍不住換上滑雪Look於雪山上擺甫士打卡，並寫道：「我以為下個雪季先返嚟搵你。」一眾圈中好友胡杏兒、陳敏之、梁諾妍及洪永城等均留言贊好之餘，有網友見她的滑雪英姿，也搞笑留言問她是否準備參加國際賽事，而於同一地點亦有王敏奕等人，初次於該雪地體驗的敏奕全程表現雀躍，雖然面對高手徐濠縈及郭偉亮，但敏奕絲毫未有怯場，還表現得有板有眼，絕不遜色，連徐濠縈亦大讚她叻女。

首次嘗滑雪滋味的鄭元暢，亦直言中了「滑雪毒」，他於社交網分享此行片段時，自爆現時每晚閉上眼睛時，也會想念著在滑雪板上飛馳的爽快，好友「王子」邱勝翊即取笑他：「第一次滑就中毒了!」除了滑雪之外，亦有藝人選擇觀光及喪食，如黃智雯就集中遊東京賞櫻，奈何今年櫻花較遲開花，令她最終只能看見一、兩棵櫻花樹，她接受本網訪問時，坦言向來鍾情日本文化：「依家日圓愈來愈低，所以今次食同買都會盡興啲，但因為我早咗到東京，所以觀賞唔到盛放嘅櫻花，只係捕捉到一棵、半棵，好在都有食到一個限量版櫻花雪糕，呢個我形容為『東京世一』嘅甜品，間餐廳真係好難訂位，每日得5、6個位，好少Quota，要晨早起身上網秒搶，真係好好彩畀我搶到，所以即使要去到比較偏遠都堅持去，叫做彌補睇唔到燦爛櫻花嘅遺憾。」更指未有趁匯率低瘋狂購物，反而此行不停喪吃，幸未有增磅而回。