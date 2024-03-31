周國賢澄清冇財困　遭前助手利用借錢

入行20年的周國賢（Endy）憑電影《一秒拳王》的「周天仁」在「香港電影導演會年度頒獎典禮」摘下「最佳男主角」一獎，而近年再活躍樂壇的他卻惹上「財困」傳言。最近有不少圈中藝人、經理人、宣傳人員、導演，甚至粉絲等不停收到他助手的「江湖救急」來電，金額為數千及數萬元不等，指和Endy在澳門工作時遇上阻滯及賭錢時「輸爆咗」，形勢危急要滙錢求脫身。

栢芝經理人成目標

據悉助手用藝人名義以不同原因借錢始於2年前開始，有次更向張栢芝經理人Emily借幾萬元，而其中一次的理由是：「同Endy喺澳門食飯冇錢畀，可以滙住2,500蚊嚟找數先呢？」不過Endy是圈中富二代，且他從不賭錢，故接電者多婉拒，慎防有詐。雖圈中人免卻金錢損失，但Endy和其經理人信助手家人患病，各出借出6位數字，惟因助手訛稱Endy及經理人公司拖欠薪金，為免藝人形象再被抹黑而於年多前辭退對方，可惜仍繼續被冒名四出借錢，只是因念舊未有報案處理。

Endy接受東網訪問時表示助手離職後已沒有聯絡，但亦聞對方以其名義向約5名圈內人借錢：「依家先知事情已經發酵到咁大，嗰啲我周轉不靈、欠賭債、唔出糧全部都係不實謠言。」而Endy經理人公司亦急發聲明指前助手與外之一切華洋轇轕，與公司及歌手藝人無關及有損害公司及歌手藝人聲譽將保留法律追究權利。