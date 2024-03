周冬雨得影帝加持勢贏高圓圓　競逐天壇獎影后

「三金影后」周冬雨主演新片《朝雲暮雨》入圍北京電影節天壇獎主競賽單元,將跟好戲之人高圓圓、張子楓爭影后,由於《朝》片男主角是內地男星范偉,他與周冬雨同年膺台灣金馬獎帝、后,強強聯手,自然被看高一線!

第14屆北京國際電影節將於下月18至26日舉行,當中最矚目的天壇獎,日前公布入圍名單,除周冬雨與范偉主演的《朝雲暮雨》外,還有高圓圓、胡歌主演的《走走停停》以及張子楓主演的《穿過月亮的旅行》,外國電影則有曾獲蘇黎世電影節最佳國際電影的《Stolen》、曾奪棕櫚泉國際電影節最佳電影的《Guardians of the Formula》及《A Whole Life》等,入圍電影將分別角逐天壇獎多個大獎。

洗頹風還看今《朝》

周冬雨、范偉主演的《朝》片乃改編自小說《穿婚紗的殺人少女》,二人於戲中飾演出獄人士,雖年紀相差29年,但因種種原因成了各懷鬼胎的準夫婦,無論劇情與角色都充滿挑戰性;相反《走走停停》的高圓圓、《穿過月亮的旅行》的張子楓之角色都較平淡,再加上,《朝》片有金馬影帝范偉助陣,令周冬雨奪天壇獎影后的呼聲頗高。而近年周冬雨無論票房成績、名聲都明顯下滑,如果能在此時再得一個影后獎,頗有一洗頹風之效。