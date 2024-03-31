周冬雨得影帝加持勢贏高圓圓　競逐天壇獎影后

「三金影后」周冬雨主演新片《朝雲暮雨》入圍北京電影節天壇獎主競賽單元，將跟好戲之人高圓圓、張子楓爭影后，由於《朝》片男主角是內地男星范偉，他與周冬雨同年膺台灣金馬獎帝、后，強強聯手，自然被看高一線！

第14屆北京國際電影節將於下月18至26日舉行，當中最矚目的天壇獎，日前公布入圍名單，除周冬雨與范偉主演的《朝雲暮雨》外，還有高圓圓、胡歌主演的《走走停停》以及張子楓主演的《穿過月亮的旅行》，外國電影則有曾獲蘇黎世電影節最佳國際電影的《Stolen》、曾奪棕櫚泉國際電影節最佳電影的《Guardians of the Formula》及《A Whole Life》等，入圍電影將分別角逐天壇獎多個大獎。

洗頹風還看今《朝》

周冬雨、范偉主演的《朝》片乃改編自小說《穿婚紗的殺人少女》，二人於戲中飾演出獄人士，雖年紀相差29年，但因種種原因成了各懷鬼胎的準夫婦，無論劇情與角色都充滿挑戰性；相反《走走停停》的高圓圓、《穿過月亮的旅行》的張子楓之角色都較平淡，再加上，《朝》片有金馬影帝范偉助陣，令周冬雨奪天壇獎影后的呼聲頗高。而近年周冬雨無論票房成績、名聲都明顯下滑，如果能在此時再得一個影后獎，頗有一洗頹風之效。