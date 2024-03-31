張天穎談前世今生　兩位情人同樣愛

女子組合Beanies成員張天穎（Jaime）推出新歌《低調》，MV更請得父親客串彈奏琵琶，首度父女檔上陣。日前她接受專訪時，她就詮釋「低調」的意思是：「係低調做人，高調做事，我爸爸唔係叫我完全收埋自己，係要我謙虛啫，呢個世界好大，一定有人勁過我，未到自己嘅時候就唔好出嚟搶風頭，但有機會時就要發揮。」

Jaime自言爸爸亦是低調之人，所以她花了2年唇舌才能打動爸爸：「其實只係露咗少少樣，但佢話都要時間去練琵琶及做準備，不過佢係願意嘅，佢為咗呢個MV染咗頭髮，又諗過造型，佢想喺MV度，低調得嚟又型。」她亦戥爸爸拍得辛苦，因為MV由晚上11點半拍到凌晨3點，為報答對方，已承諾除準時交家用外，亦會交人，她說：「我會多啲返屋企食飯陪佢，同埋錫啲佢，爸爸成日講我係佢前世情人。」

而Jaime的「今世情人」ANSONBEAN雖未正式在MV出鏡，但就在拍攝現場派彩蛋，親自到場萬歲請食蛋撻仔，她甜絲絲謂：「佢係嚟慰勞圑隊同我父母，因為我爸爸識詠春，佢又鍾意功夫，所以有啲偈傾吓，得閒會再約食飯，（ANSONBEAN見家長時表現如何？）佢冇驚，不過就好關心我父母有冇食佢嗰啲蛋撻。」亦坦言在緣分安排下已見到男友的媽咪，但並非男友的劇意安排，直言在一次跳舞表演時，ANSONBEAN的媽媽亦在場，只是彼此距離頗遠，未有正式互相介紹。

談及現時事業、愛情兩得意，她亦直認現時很開心，因感覺到多身邊人愛錫，問到男友主動公開認愛，她笑住謂要加男友分：「佢同我都覺得點解要收埋，佢好Sweet，（視男友為結婚對象？）我哋都係啱啱拍拖咋，不過我都想嘅，但我哋熱戀期中都想努力工作，佢都有出新歌，如果有合適嘅，我都唔抗拒同佢一齊做嘢嘅。」又謂她現時將忙另一個大Project，就是問陌生及身邊人送給3粒音及分享自己的故事，再由她作歌及拍成短片。

場地：怡紅院火鍋料理

髮型：Prudence＠Artify Lab

造型：Natalie＠Fameglory