【心理測驗】從吃菜順序看你的擇偶觀

怎樣的人才能吸引你？每個人都有不同的答案，有些人喜歡好看的，有些人則喜歡有氣質的，而食欲和愛欲在心理學上有互為表裏的關係。據説透過飲食行為，可以窺視一個人的愛情觀和理想型，你想吃的第一道菜，就反應了擇偶的必備條件，快來試試吧。

【問題】

你到餐廳吃飯，侍應將你點的套餐一口氣都送上桌了。如果將用餐的禮儀順序拋開一邊，你會選擇從哪一道菜吃起？

A.主食

B.肉料理

C.湯

D.蔬菜沙律

E.甜品

【答案分析】

A.從主食先下手，表示你最在意對方的經濟能力。對你而言，若想要建立長久而穩定的關係，那麽愛情最重要的就是經濟上的安定。因此你會從對方的事業、家庭背景等方面衡量他。

B.你是一個「顏控」，對方最吸引你的地方往往是外形，精緻的五官、姣好的身材。你對伴侶的外表十分挑剔，因為你希望另一半是要能帶出去，和你走在一起不會丟你的臉才行。

C.湯的作用在於給其他的菜式提味，這表示你的對象必須是博學多才的金頭腦，既能當你的老師，又能給你安全感。同時你認為一個有着聰明才智的伴侶能夠為你的人生道路排憂解惑，有利於彼此的成長。

D.蔬菜沙律是一道補充維他命、增強飽肚感的菜。選擇先吃這道菜的你，依賴心理比較強，因此更屬意具有包容力的異性。現實生活中，你有一些固執，不想要為了其他人而改變自己的生活方式，一個包容的伴侶就能尊重彼此之間的差異。

E.好看、精緻的甜點能使平平無奇的一天都變得美妙起來，並在餐桌上具有華麗裝飾作用。先吃甜點的你，最在意異性的品味，因為這能反映對方對文化的認同和喜好。如果兩人品味相似，就更容易相處和互相理解，對方即使長得普普通通，但如果懂得穿出自己的品味，依舊能得到你的青睞。